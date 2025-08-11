SBS interviene a dos cooperativas: Resolución lo permite por pérdidas del capital social y de reserva

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por la pérdida total del capital social y de reserva cooperativa, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), tiene la libertad para intervenir a dos cooperativas de ahorro y crédito. Esto está avalado por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

Cooperativas con déficit cercano a S/. 2 millones

A través de la Resolución SBS N° 02771-2025, publicada este lunes 11 de agosto en el diario oficial El Peruano, se designó a Johnny José Luis Cortez Misad y Karen Cerna Guillén como interventores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada. Su saldo negativo alcanza los S/. 1,748,406.45.

Del mismo modo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional será intervenida por la Resolución SBS N° 02772-2025. Los interventores elegidos son Aldo Erick Rojas Sánchez y Ricardo Rey Méndez Tapia. El déficit de esta COOPAC es de S/ 1 990 263.92. El patrimonio contable presentado el 31 de diciembre del 2024 fue de S/. 200 060.62.

Resoluciones de la SBS

Los cuatro representantes elegidos por la SBS, tendrán amplias facultades para resolver el patrimonio real de las cooperativas mencionadas. Además, podrán suscribir convocatorias y controlar la agenda de las asambleas generales y aplicar todas las disposiciones del régimen de intervención.

Otras facultades de los interventores

Las personas elegidas, se encuentran en la capacidad de iniciar procesos judiciales, procedimientos administrativos y/o arbitrales en nombre de estas cooperativas. Estarán habilitados para Intervenir y continuar con los iniciados por la citada entidad en contra de terceros, para lo cual cuentan con las atribuciones y potestades generales que corresponden en todo el proceso.

También podrán realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que resulten necesarios para la adecuada conducción de las COOPAC en Intervención; facultades que incluyen las de realizar operaciones financieras, como la apertura de cuentas corrientes o de ahorros que estén sujetas a plazo o no; obtener certificados, etc.

Esta medida busca protegerlos intereses de los socios y acreedores, y garantizar un manejo ordenado del proceso de intervención conforme al Reglamento de Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, publicado en diciembre del 2018 con Resolución SBS Nº 5076-2018.

De esta forma, dos cooperativas con saldos negativos, serán intervenidas por la SBS por presentar pérdidas del capital social y de reserva cooperativa. Los interventores designados, tendrán facultades que le permite la Ley para regular su situación.