Actualidad
Socios afectados

SBS interviene a dos cooperativas: Resolución lo permite por pérdidas del capital social y de reserva

Dos cooperativas de ahorro y crédito serán intervenidas por la SBS. Las entidades presentaron déficits cercanos a los 2 millones de soles, razón por la que se adoptó esta medida.

SBS interviene dos cooperativas.
SBS interviene dos cooperativas. (Difusión)

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/08/2025

Por la pérdida total del capital social y de reserva cooperativa, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), tiene la libertad para intervenir a dos cooperativas de ahorro y crédito. Esto está avalado por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

Cooperativas con déficit cercano a S/. 2 millones

A través de la Resolución SBS N° 02771-2025, publicada este lunes 11 de agosto en el diario oficial El Peruano, se designó a Johnny José Luis Cortez Misad y Karen Cerna Guillén como interventores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada. Su saldo negativo alcanza los S/. 1,748,406.45.

Del mismo modo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional será intervenida por la Resolución SBS N° 02772-2025. Los interventores elegidos son Aldo Erick Rojas Sánchez y Ricardo Rey Méndez Tapia. El déficit de esta COOPAC es de S/ 1 990 263.92. El patrimonio contable presentado el 31 de diciembre del 2024 fue de S/. 200 060.62.

Resoluciones de la SBS
Resoluciones de la SBS

Los cuatro representantes elegidos por la SBS, tendrán amplias facultades para resolver el patrimonio real de las cooperativas mencionadas. Además, podrán suscribir convocatorias y controlar la agenda de las asambleas generales y aplicar todas las disposiciones del régimen de intervención.

Otras facultades de los interventores 

Las personas elegidas, se encuentran en la capacidad de iniciar procesos judiciales, procedimientos administrativos y/o arbitrales en nombre de estas cooperativas. Estarán habilitados para Intervenir y continuar con los iniciados por la citada entidad en contra de terceros, para lo cual cuentan con las atribuciones y potestades generales que corresponden en todo el proceso.

También podrán realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que resulten necesarios para la adecuada conducción de las COOPAC en Intervención; facultades que incluyen las de realizar operaciones financieras, como la apertura de cuentas corrientes o de ahorros que estén sujetas a plazo o no; obtener certificados, etc.

Esta medida busca protegerlos intereses de los socios y acreedores, y garantizar un manejo ordenado del proceso de intervención conforme al Reglamento de Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, publicado en diciembre del 2018 con Resolución SBS Nº 5076-2018.

De esta forma, dos cooperativas con saldos negativos, serán intervenidas por la SBS por presentar pérdidas del capital social y de reserva cooperativa. Los interventores designados, tendrán facultades que le permite la Ley para regular su situación.

 

