Gaza: Vicepresidente de los Estados Unidos revela quienes financiarán la reconstrucción del enclave

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con el acuerdo de paz en Gaza en proceso, uno de los temas de interés es la reconstrucción del enclave. Sobre esto, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, habló y dio a conocer qué países serán los encargados de financiar la restauración de la ciudad que quedó devastada tras casi dos años de asedio de Israel.

Pocos recursos de Estados Unidos

En conversación con Fox News, el político de 41 años mencionó que el gobierno estadounidense no se involucrará económicamente a gran escala en el proyecto para reconstruir la franja y que será un supervisor de paz. Mencionó que Tel Aviv asignará una parte de los recursos y que algunos países árabes también lo harán.

"En realidad, esto no va a requerir muchos recursos por parte de Estados Unidos. Lo que sí requerirá es nuestra supervisión constante y nuestro compromiso diplomático. Eso es lo que aportamos, pero los recursos provendrán principalmente de los Estados árabes del golfo", manifestó.

Vance descartó que tropas del país norteamericano vayan a trasladarse hasta Gaza. Además, mencionó que el presidente Donald Trump es la única persona en la que confían las partes involucradas, por lo que su presencia como pacificador será necesaria con las tropas del Mando Central.

"Los Estados árabes del golfo y los israelíes necesitan una especie de mediador independiente que determine si se están cumpliendo los términos del alto el fuego, para garantizar que tanto la población de Gaza como los israelíes estén realmente cumpliendo los términos del acuerdo", sostuvo.

Primeros rehenes serán liberados el lunes

El acuerdo de paz entre Israel y Hamas contempla la liberación de los rehenes que se encuentran en la franja. Tel Aviv confirmó que 20 de los cautivos serán puestos en libertad el lunes 13 de octubre, por lo que están realizando todos los preparativos para que sus familias puedan recibirlos.

Los prisioneros serán entregados a personal de la Cruz Roja en Gaza, quienes después se los entregarán a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que se encuentran en zonas del enclave bajo su control. Esto lo confirmó la portavoz del gobierno israelí Shosh Bedrosian, quien precisó que serán trasladados a la base militar de Reim.

Con esto, se ha podido conocer quienes financiarán la reconstrucción de Gaza. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, indicó que los países árabes del Golfo y en una parte Israel, se encargarán de asignar los recursos para levantar al enclave.