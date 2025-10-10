Trump arremete contra China: Estados Unidos impondrá aranceles del 100 % al gigante asiático

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Como respuesta a una presunta "postura agresiva" de China, Donald Trump anunció este viernes 10 de octubre que los Estados Unidos impondrá aranceles del 100 % a las exportaciones provenientes del gigante asiático a partir de noviembre, además de las que ya esté pagando. También se aplicará un control a las exportaciones de software crítico.

China impondrá control de algunas exportaciones

En las primeras horas del día, Xi Jinping indicó que su gobierno comenzará a controlar las exportaciones de tierras raras críticas. Ante ello, el inquilino de la Casa Blanca amenazó dicha postura en redes y luego, consumó su advertencia, con la fuerte medida arancelaria.

"Se acaba de conocer que China ha adoptado una postura extremadamente agresiva en materia comercial al enviar una carta extremadamente hostil al mundo, en la que declara que, a partir del 1 de noviembre de 2025, impondrá controles de exportación a gran escala a prácticamente todos los productos que fabrica, e incluso a algunos que ni siquiera fabrica", indicó en su cuenta de Truth.

Trump considera que esto afectará a todos los países, sin excepción. Además, calificó como una "vergüenza moral" la postura china y que es algo que no se había visto anteriormente en el comercio mundial. Indicó que ya la fecha para que entre en vigor, aunque podría varias según la coyuntura.

"Hablando solo en nombre de EE.UU. y no de otras naciones que se vieron amenazadas de manera similar, a partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier acción o cambio posterior que adopte China), Estados Unidos impondrá un arancel del 100 % a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente.

Control a exportación de software crítico

El mandatario señaló en su mensaje que además de los aranceles, aplicará un control a las exportaciones de software crítico de todo tipo, también, a comienzos de noviembre. Un software crítico es aquel cuya falla puede causar graves daños humanos, económicos o de reputación, por ejemplo, los software de aviones, dispositivos médicos y sistemas de control industrial.

"Además, el 1 de noviembre, impondremos controles de exportación a todo software crítico. Es imposible creer que China hubiera tomado tal medida, pero lo hizo, y el resto es historia. ¡Gracias por su atención a este asunto!", sentenció.

Con esto, Donald Trump cumplió su amenaza y anunció la imposición de aranceles del 100 % a las importaciones de China. El presidente de los Estados Unidos tomó esta medida por un control de exportaciones que el gigante oriental comenzará a aplicar.