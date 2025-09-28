Estados Unidos: Tiroteo en iglesia mormona dejó al menos 9 heridos y 1 fallecido

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo se ha registrado un tiroteo en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la ciudad de Michigan que además estuvo seguida por un incendio en el templo mormón.

Ataque a templo mormón

Al menos 9 personas resultaron heridas tras el ataque y ocurrió un lamentable fallecimiento, según informó el jefe de Policía de Grand Blanc, William Reny en una conferencia de prensa tras el hecho.

Según la hipótesis policial, un solo sujeto provocó el ataque luego de estrellar su camioneta contra la entrada principal de la iglesia mientras cientos de personas acudían a la lectura dominical del templo.

Posterior al choque, el hombre habría alzado el fuego en contra de los asistentes católicos. Se presume que el propio sujeto habría provocado el incendio de la iglesia. Afortunadamente, el fuego ya fue controlado por el el Departamento de Bomberos de Grand Blanc Township.

Tras el ataque armado, los efectivos policiales llegaron hacia la zona y abatieron al hombre de 40 años. Su identificación aún está en curso. Los agentes policiales que resguardaron la zona indican que se podría elevar la cantidad de heridos. Por lo pronto, se ejecutó una orden de registro de la casa de agravante y la revisión de su equipo móvil. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque.

Debido a la cantidad de asistentes a la misa, los efectivos policiales continúan tomando testimonios de los feligreses. En tanto, La Iglesia de Jesucristo emitió un comunicado donde indicó estar colaborando con la investigación policial y señaló que "oramos por la paz y la sanación de todos los involucrados".

Donald Trump se pronunció tras el ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su cuenta oficial de Truth Social para rechazar el "horrendo" tiroteo en la Iglesia. En la publicación indicó que el sujeto había sido abatido pero "todavía quedaban muchas cosas que aprender". Además, pidió orar por las víctimas y sus familias y añadió que los ataques deben terminar.

"¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!", dijo Trump

Otras autoridades del gobierno americano también expresaron su rechazo a través de sus cuentas personales. Tal es el caso de la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondy quien reiteró que la violencia en el lugar de culto había sido "desgarradora y atemorizante".