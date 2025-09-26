Petro desde Nueva York: Presidente de Colombia insta a soldados de los EE.UU. a desobedecer a Trump

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 26 de setiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se presentó en Times Square, en Nueva York para hacer un pedido. Por los ataques a lanchas en el Caribe, el mandatario instó a los soldados de los Estados Unidos a desobedecer a Donald Trump y no matar a civiles en embarcaciones.

No seguir las órdenes de Trump

Las tropas estadounidenses no deben seguir las instrucciones del inquilino de la Casa Blanca, según el líder colombiano, que estuvo acompañado por el músico Roger Waters, ex líder de Pink Floyd. En las últimas semanas, el mismo Trump aseguró haber hundido cuatro embarcaciones narcoterroristas, las que Petro no considera del mismo modo.

"Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del Ejército de los EE.UU. no apuntar contra la humanidad sus fusiles. ¡Desobedezcan la orden de Trump!, ¡Obedezcan la orden de la humanidad!", manifestó ayudado por un traductor.

🚨| URGENTE: El comunista Gustavo Petro sale a las calles de New York a pedirle a los soldados de Estados Unidos desobedecer a Trump y apuntar sus armas a los "tiranos y fascistas" además dice que creará un ejército para defender a Palestina. 🇨🇴 ¡Petro debe ser expulsado de EEUU! pic.twitter.com/THNIMMw1Ws — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 26, 2025

El mandatario reconoció que rindió honores a los estadounidenses que cayeron durante la Segunda Guerra Mundial en la campaña europea. La figura de esos veteranos debería servir de ejemplo a sus descendientes para imponerse a los "tiranos y fascistas".

"Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler. Esos abuelos de los hoy soldados deben dar ejemplo. Ellos en una gran alianza con pueblos de todo el mundo, escribieron una página de heroísmo", sostuvo.

Petro plantea apoyar a Palestina

El presidente Petro hizo referencia a un pedido que hizo días atrás en su participación en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas. Solicitó la creación de un ejército de liberación para Palestina, convocando a voluntarios colombianos y asegurando que él mismo iría de ser necesario.

"Hemos hecho una propuesta hace dos días a la ONU. Creo que con el último veto que realizó EE.UU. en el consejo de seguridad, se acabó la diplomacia. La historia de la humanidad nos ha demostrado durante milenios, que cuando se acaba, hay que pasar a otra fase de la lucha. Lo que ocurre en Gaza es un genocidio, al igual que sufrió el pueblo judío ante los alemanes Nazis", indicó.

Hpta, qué orgullo ver a mi presidente Petro alzar la voz en pleno Times Square: Palestina no está sola. El silencio es complicidad y la neutralidad es de cobardes. Que tiemblen los genocidas, porque la historia no absuelve a los tibios. #PetroLiderMundial ✊🏽 pic.twitter.com/78IOxSloUU — Elizabeth Ortíz Peña (@ElizbethCristi7) September 26, 2025

Así, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se presentó en Times Square para pedirle a los soldados de los Estados Unidos no obedecer las órdenes de Trump. El mandatario les solicitó no acatar las órdenes de atacar a civiles, a quienes el gobierno estadounidense señala como narcoterroristas.