Jefferson Cáceres: Entrenador del Dunfermline criticó el cabezazo que le costó la expulsión al jugador peruano

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La buena adaptación que estuvo teniendo Jefferson Cáceres en la segunda división del fútbol de Escocia con el Dunfermline Athletic ha sufrido un revés. El último sábado 27 de setiembre, el extremo izquierdo sufrió su primera expulsión, tras darle un cabezazo a un rival, lo que conllevó en una crítica de su entrenador.

¿Qué dijo Neil Lennon?

Tras el encuentro ante el Partick Thistle, que acabó en derrota del equipo del jugador peruano (0-2), Neil Lennon, su director técnico, respondió ante la prensa sobre el compromiso. Uno de los puntos que tocó fue la acción que le costó la tarjeta roja al ex Melgar y Sheffield United de la EFL Championship de Inglaterra.

"No puedo legislar lo que Jefferson hizo. Es el segundo partido consecutivo que jugamos la segunda parte con 10 hombres. Soy gran partidario de la disciplina en el equipo, hablamos sobre la expulsión de Jerry (Chilokoa-Mullen). Lo de Jefferson es inexcusable, así que lo resolveremos en casa", manifestó.

Hear from manager, Neil Lennon, following this afternoon's 2-0 defeat to Partick Thistle. — Dunfermline Athletic (@officialdafc) September 27, 2025

Al minuto 44' del duelo del último sábado, el futbolista nacional de 23 años disputó un balón con el defensor Daniel O'Reilly, que lo tomó de la camiseta. Esto provocó el enfado de Cáceres, que al darse vuelta le metió un cabezazo, provocando la reacción de los jugadores rivales.

Después de la trifulca, el árbitro principal le mostró la tarjeta roja al ex Melgar, que reconoció su acción, sin reclamarle al juez por su decisión. El Dunfermline que ya iba cayendo por dos goles de diferencia, no pudo hacer nada para revertir el marcador en el complemento.

🚨 Por este cabezazo al rival, se fue EXPULSADO Jefferson Cáceres 🇵🇪 en la derrota por 0-2 del Dunfermline 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 en la segunda de Escocia.



Neil Lennon 🧠, DT del peruano, dijo: "Estoy muy molesto con él, no hay necesidad. Lo resolveremos en la interna." 🔥pic.twitter.com/00FSl4LoNW — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 28, 2025

La campaña de Cáceres con el Dunfermline

En los primeros meses de la temporada 2025-26, el extremo izquierdo ha tenido seis apariciones con el cuadro del ascenso escocés. No ha tenido la oportunidad de convertir goles, pero sí ofreció dos asistencias. Recibió una cartulina amarilla y una roja directa.

Su primer pase gol lo dio en la sexta jornada frente al Arbroath, que acabó en goleada de su equipo por 5 a 0. La segunda fue en la fecha siguiente frente al St. Johnstone que fue derrota por 2 a 1. 'The Pars' marchan en el sexto lugar de la Scotish Championship con ocho puntos, a 22 de la punta de la tabla.

Así, Neil Lennon, entrenador de Jefferson Cáceres en el Dunfermline Athletic, criticó su acción que le costó la expulsión en el último partido de la liga de ascenso de Escocia. El jugador peruano le propinó un cabezazo a un rival cuando se jugaba el último minuto de la primera parte.