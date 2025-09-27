¿El dodo 'resucitará?: Iniciativa genética buscará que ave histórica vuelva de la extinción después de más de 300 años

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras más de 300 años de haber desaparecido de la faz de la Tierra, el dodo podría volver a caminar por los bosques de la isla de Mauricio, en el océano Índico. La iniciativa científica se enmarca en un esfuerzo mayor que también busca traer de vuelta a otras especies emblemáticas.

El Dodo volvería de la extinción

El mencionado anuncio ha despertado entusiasmo, pero también interrogantes en la comunidad internacional. La compañía estadounidense Colossal Biosciences reveló que, tras arduos años de investigación, logró avances clave en manipulación genética para recrear a esta ave histórica.

Los especialistas de esta empresa han abierto la puerta para revivir al dodo mediante el cultivo de células madre de la paloma de Nicobar, el pariente más cercano de la especie. Estas células son las encargadas de formar espermatozoides y óvulos.

Con ello, los científicos planean editar estas células de paloma con el ácido desoxirribonucleico (ADN) del dodo y transferirlas a pollos genéticamente modificados, mismos que pondrán los huevos del ave extinta.

Por su parte, el director de Colossal Biosciences, Ben Lamm, calificó el avance como "un paso significativo" hacia la resurrección de la especie. A su vez, reveló que, con el progreso logrado, podrían ver los primeros ejemplares nacidos desde el siglo XVII en solo cinco o siete años.

Publicación de Colossal Biosciences sobre el dodo

Las otras especies que volverían a la vida

Eso sí, vale indicar que, el proceso de revivir a esta ave no está exento de dificultades. Debido a que requiere de múltiples pruebas de laboratorio, simulaciones biológicas y un sistema de gestación controlada para garantizar la viabilidad de los futuros ejemplares. Cada paso implica superar barreras que hasta hace poco parecían imposibles.

Por el contrario, expertos como Phil Seddon, profesor de zoología en la Universidad de Otago, cuestionó si las aves serían "realmente dodos". Bajo esa premisa, advirtió que la extinción podría ser irreversible, puesto que sería imposible replicar al 100 por ciento el código genético de una especie desaparecida.

Colossal también está llevando a cabo proyectos de 'desextinción' para mamíferos como el mamut lanudo y el tigre de Tasmania. Al respecto en abril, la compañía anunció el nacimiento de tres lobos terribles, cánidos modernos diseñados para parecerse a la especie extinta hace mucho tiempo, popularizada por la serie de HBO "Juego de Tronos".

Como vemos, después de haber desaparecido más de 300 años de la faz de la Tierra, el ave histórica volvería de su extinción a la vida gracias a una iniciativa de la compañía estadounidense Colossal Biosciences.