San Juan de Lurigancho: Policías detuvieron a sujetos armados al interior de un vehículo

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Sujetos armados abordo de un vehículo fueron detenidos por efectivos policiales a la altura de la avenida 13 de enero en el distrito de San Juan de Lurigancho. Durante la intervención se escucharon disparos que darían cuenta de un enfrentamiento entre la policía y los presuntos delincuentes.

Detenidos portaban armas

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a sujetos armados que se transportaban abordo de un vehículo en la avenida 13 de enero, cerca al parque 21, en San Juan de Lurigancho. Durante la intervención policial, los agentes detuvieron a sujetos armados.

La primera información obtenida por Exitosa es que los delincuentes formarían parte de una banda dedicada al robo a mano armada en el distrito sureño. Testigos del operativo confirmaron que en la zona ocurren diversos ataques a manos de los criminales.

Al menos cuatro disparos se escucharon en el operativo policial lo que daría cuenta de un enfrentamiento entre los efectivos policiales y presuntos delincuentes, según contó un vecino de la zona.

De acuerdo al registro de Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), el vehículo intervenido de placa C7H-602 está al nombre de Marilyn Aurora Aira Panta de Cachique y Rafael Cachique, aparentemente una pareja de esposos. Si el auto habría sido reportado como robado aún permanece en investigación.

Como se observa en las imágenes, la ventana trasera del auto quedó destruída. Las personas detenidos fueron trasladadas a la comisaría La Huayrona, parte de la región policial Lima Divpol Este-1 SJL. y aún no han sido identificadas. El automóvil también fue trasladada la división policial. La investigación policial continúa en marcha tras capturar a los sujetos portando armas dentro del vehículo.

Robos y extorsiones en San Juan de Lurigancho

La alta criminalidad en la ciudad varía sus tácticas en perjuicio de todos los ciudadanos. En el caso de San Juan de Lurigancho, el distrito cuenta con una amplitud de denuncias ciudadanas relacionadas con la extorsión, entre otros graves delitos.

Durante este fin de semana, cansados de los atentados, transportistas decidieron salir a las calles con sus vehículos para exigir soluciones al gobierno y congresistas. Tal es el caso de los conductores de las empresas de transporte Las Flores y Huáscar quienes bloquearon la avenida 9 de Octubre para llamar la atención ciudadana sobre esta problemática.

Por otro lado, extorsionadores también atentaron contra el colegio Rayitos de Sol donde los criminales exigen el pago de 18 mil soles para no atacar el centro de estudios. Ante ello, los padres de familia han denunciado el hecho ante medios de comunicación para pedir resguardo para sus menores hijos.