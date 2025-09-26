Alemania: Diputada hace histórico discurso en el Parlamento al brindarlo junto con su bebé en brazos

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho histórico ocurrió en el Bundestag, el Parlamento Federal de Alemania, cuando la diputada Hanna Steinmüller acudió hacia el estrado cargando a su menor hijo en brazos para brindar un discurso sobre su cartera. El hecho no pasó desapercibido por destacar la realidad de muchas madres profesionales y trabajadoras.

Brindó discurso con su bebé en brazos

A través de la pagina oficial del Bundestag, indicaron que el acto realizado por Hanna Steinmüller es un histórico gesto en el Parlamento Alemán dedicando un video en la red social sobre el hecho.

"Hoy, por primera vez, una diputada subió al estrado del Bundestag alemán con su bebé. Hanna Steinmüller hizo historia".

La diputada, del partido Los Verdes, brindó todo el discurso sobre el presupuesto del Ministerio de Construcción con su hijo en brazos, mientras este se encontraba en un portabebés. Al finalizar los alcances de su cartera recibió el respaldo de otros parlamentarios.

Por su parte, la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, elogió el accionar de la parlamentaria e indicó que había superado con éxito el cuidado de su hijo y sus labores profesionales. "¿Madre con un bebé y el desafío del cuidado infantil? Hanna Steinmüller lo superó de maravilla con su hijo", indicó.

La presidenta Klöckner hizo una aclaración respecto a la participación de recién nacidos en el Parlamento e indicó que está justificada bajo determinadas circunstancias.

Esta no es la primera vez que Steinmüller acude al Parlamento junto a su menor hijo luego de dar a luz. Sin embargo, el pasado martes fue la primera vez que decidió llevarlo consigo al estrado para brindar sus aportes técnicos.

Busca visibilizar realidad de madres trabajadoras

A través de redes sociales, la diputada explicó que con este gesto busca visibilizar la realidad de muchas madres trabajadoras que se desempeñan en diversos ámbitos tanto profesionales como en el hogar.

"La conciliación entre trabajo y familia también debe ser visible en la política. Necesitamos visibilidad para cambiar nuestras estructuras y que, a largo plazo, la maternidad o paternidad sea posible para todos sin agotarse", indicó en su video.

Finalmente, la joven de 32 años compartió a través de redes sociales lo que indicó como "un día increíble" y dejo sentado un precedente para la discusión sobre el tema. Además, alienta a otras madres de familia a visibilizar esta realidad.