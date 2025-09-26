Estados Unidos revoca la visa del presidente Gustavo Petro tras polémicas declaraciones contra Trump

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que revocará la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de un polémico episodio ocurrido en Nueva York.

Según la información difundida, Petro se habría detenido en una calle de la ciudad para lanzar un mensaje a soldados estadounidenses en el que los instaba a desobedecer órdenes e incluso a acciones que podrían interpretarse como un llamado a la violencia.

La decisión de Washington ha generado un fuerte impacto, ya que se trata de una medida diplomática poco común cuando se trata de un jefe de Estado en ejercicio.

Si bien Petro ya había recibido críticas en su país por intervenciones en foros internacionales, este hecho eleva la tensión a un nivel sin precedentes en la relación bilateral con Estados Unidos.

La revocación de la visa significa, en la práctica, que el mandatario colombiano no podrá volver a ingresar a territorio estadounidense en el corto plazo.

Consecuencias para la relación bilateral

La noticia llega en un momento en que Colombia busca fortalecer su relación comercial con Estados Unidos, especialmente en el sector agroexportador.

Uno de los objetivos principales de Bogotá ha sido lograr mayores facilidades para el ingreso de productos cárnicos al mercado estadounidense, algo que ahora podría complicarse tras el incidente.

El gesto del gobierno norteamericano es interpretado por analistas como una señal de desconfianza hacia la administración de Petro, lo que podría generar efectos en distintos frentes: desde la cooperación en materia de seguridad hasta el comercio internacional.

Además, se recuerda que en ocasiones anteriores, Petro ya había tenido roces con la política exterior de Washington, particularmente durante la administración de Donald Trump, cuando criticó las medidas migratorias que afectaban a ciudadanos latinoamericanos, incluidos colombianos.

Para los sectores empresariales, este tipo de tensiones genera nerviosismo en los mercados. Cada vez que se produce un choque diplomático de esta magnitud, los inversionistas suelen reaccionar con cautela, lo que impacta en la confianza y en la estabilidad económica.

Impacto político en Colombia

En el plano interno, la noticia de la revocación de la visa representa un nuevo frente de debate sobre la figura de Gustavo Petro. Sus opositores han aprovechado el hecho para cuestionar su estilo de liderazgo y señalar que sus decisiones ponen en riesgo la relación histórica de cooperación con Estados Unidos.

Por otro lado, sus simpatizantes consideran que se trata de una reacción desproporcionada por parte de Washington y que responde a tensiones políticas de largo aliento entre las dos naciones.

En cualquier caso, el hecho de que un presidente en funciones se vea limitado en su movilidad internacional por una medida de este tipo plantea interrogantes sobre el futuro de la política exterior colombiana.

Mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro deberá evaluar cómo enfrentar esta crisis diplomática y si recurrirá a canales oficiales de diálogo para buscar una solución. Lo cierto es que la decisión del Departamento de Estado marca un precedente delicado en la historia reciente de las relaciones entre ambos países y coloca a Colombia en una situación compleja frente a su principal socio político y comercial en la región.