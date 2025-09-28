PJ dicta siete meses de prisión preventiva para extranjeros que atacaron a policías con arma blanca

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El pasado 9 de septiembre, un grupo de agentes de la PNP intervinieron a dos ciudadanos colombianos en plena pista auxiliar de la Vía Expresa de Paseo de La República, exactamente en el cruce con la avenida Angamos, que dejó a dos efectivos con heridas de arma blanca.

Como se observó en un video grabado por un testigo y el cual se hizo viral en redes sociales, estos sujetos atacaron con cuchillos de cocinada a los integrantes de la Policía Nacional del Perú resistiéndose a su captura y e intentando llevarse un patrullero.

PJ dicta 7 meses de prisión preventiva contra extranjeros

Luego del altercado, los efectivos lograron reducir a este sujetos para ponerlos a disposición de las autoridades pertinentes. Lamentablemente, dos de ellos presentaron heridas en diversas partes del cuerpo debido a la violencia de este ataque

A partir de ahí, la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo inició las investigaciones de rigor contra Julián Felipe Celi Alonso de 31 años y Jimmy Farley Calderón Farfán de 35 quienes fueron acusados de robo agravado y violencia contra la autoridad.

Por suerte, el Poder Judicial dio luz verde al pedido hecho por el Ministerio Público por lo que dictó siete meses de prisión preventiva contra estos sujetos quienes serán trasladados en las próximas horas a una prisión del país.

Los agentes heridos fueron identificados como el suboficial Jorge Isuiza Almeyda y el suboficial Eduardo Aguilar Ramírez. Ambos se recuperaron de este ataque y retomaron sus actividades dentro de la institución.

Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva para extranjeros que atacaron con cuchillo a policías en Surquillo



Tres meses de prisión preventiva para manifestante

El pasado 20 de septiembre, miles de jóvenes salieron a las calles protestando contra el gobierno de Dina Boluarte y algunas de sus medidas. Durante esta marcha, el joven Samuel Rodríguez Villa, integrante de la 'Generación Z', habría agredido a un policía por lo que luego fue detenido.

Ahora, el Poder Judicial le dictó tres meses de prisión preventiva contra este manifestante de solo 21 años.

"¡Tres meses de prisión preventiva para manifestante acusado de agredir a policía! El Mininter garantizó la defensa legal del capitán PNP Anderson Portocarrero, quien sufrió lesiones traumáticas y la fractura de una de sus extremidades", indicó el Ministerio del Interior en sus redes sociales.

En resumen, el Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva contra dos sujetos colombianos que se resistieron a la autoridad y atacaron a elementos de la Policía Nacional del Perú durante una intervención en Surquillo.