Sale a la luz llamada extorsiva de 'El Monstruo' contra Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte"

Erick Moreno Hernández, más conocido en el mundo criminal como 'El Monstruo', fue capturado el último miércoles 24 de septiembre gracias a un operativo realizado por la policía paraguaya. Este sujeto es acusado de ser el responsable de las extorsiones a cientos de transportistas, negocios y otros en gran parte de Lima.

Sale a la luz llamada extorsiva de 'El Monstruo' a Agua Marina

Tras su detención, se han revelado diversas pruebas de como operaba desde fuera del país a la cabeza de su organización criminal. Justamente, se difundió un audio de este sujeto donde amenazaba a la popular orquesta Agua Marina.

En dicho material, Erick Moreno Hernández se presenta como el que maneja todo el cono norte de Lima por lo que exige a la agrupación cumbiambera 'coordinar' con su persona o uno de sus allegados, para que puedan presentarse en dicha zona de la ciudad.

"Le saluda El Monstruo del Cono Norte. Voy a ser decisivo con mis palabras y espero obtener una respuesta coherente de su parte. Para que tenga conocimiento, Lima Norte lo estoy manejando yo. Yo estoy manejando Lima Norte. Las personas que hace meses atrás le daban seguridad, ya no están. Algunos están bajo su cama, otros bajo tierra y el otro señor ya usted sabe dónde está", indicó.

Seguidamente, el criminal se mostró algo incómodo con el anuncio de una presentación de Agua Marina sin haberle dado aviso. Por ello, reitera su pedido de negociar un arreglo para que no existan ningún tipo de ataque contra los integrantes de dicha agrupación.

"Yo sigo limpiando mi cancha. No es dable de que usted entre a tocar con su orquesta al Cono Norte sin llegar a un diálogo conmigo o con mi coordinador. Entonces, lo que se quiere es trabajar pacíficamente, unificarnos porque esa es la idea. No me gusta atropellar a nadie, y menos aún que me atropellen", agregó.

Carabayllo tiene dueño

En la parte final de aquella llamada, 'El Monstruo' se refiere al delincuente apodado como el 'jorobado' quien también opera en el cono norte. Moreno Hernández indica que este no tiene injerencia alguna en lo que denomina su territorio por lo que cualquier arreglo con él no tendría validez.

"El día 12 usted tiene una presentación en Carabayllo. Carabayllo tiene dueño, caballero. Las personas que hacen eventos y han caminado con esa persona se toman la atribuciones de decir que están con él, cuando ese señor no tiene ni voz ni voto y le hablo del señor jorobado. Ese perro acá no tiene ni voz ni voto, porque ya hice lo que tuve que hacer. No es dable de que hoy en día las personas se aprovechen de la situación y hagan eventos", expresó.

