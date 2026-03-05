Presidente Balcázar solicita suspender juicio oral por presunta difamación hasta terminar su mandato: "Es improcedente"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pocas horas antes de la fecha pactada para el juicio oral en su contra por presunta difamación, el presidente José María Balcázar solicitó a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque suspender la audiencia, alegando que, mientras sea presidente, no puede ser acusado por dicho delito.

Sostiene que juicio penal es improcedente para un Presidente

En un documento de 12 páginas al que tuvo acceso Canal N, el jefe de Estado, que asumió el cargo el pasado 18 de febrero, dirigió su pedido al Cuarto Juzgado Unipersonal de Chiclayo. El proceso fue abierto a raíz de una querella que presentó Yuri Díaz Jaime.

"Solicito a su despacho la suspensión del juicio oral, que ha sido programado para el día 6 de marzo del presente año, hasta que haya culminado el mandato constitucional de Presidente de la República que ejerzo", se lee en la solicitud.

Balcázar Zelada señala que un juicio penal es "improcedente mientras dure el ejercicio del cargo", de acuerdo a lo estipulado en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, pidió se reanude a partir del 26 de julio, fecha en la que culmina su gobierno.

El exparlamentario sostuvo que, en dicho artículo, se señala que un Presidente solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso e impedir el funcionamiento del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El presidente José María Balcázar solicitó suspender un juicio oral por presunta difamación ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, proceso que se sigue a raíz de una querella presentada por Yuri Díaz Jaime.



Su otro juicio oral por presunta apropiación ilícita sería este 16 de junio

A pocas horas de haber iniciado su mandato como nuevo Presidente de la República, Balcázar había sido citado a juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita.

El pasado 19 de febrero, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo emitió una citación contra el mandatario designado por el Congreso, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), del 2019 al 2022.

Según la investigación, Balcázar Zelada es acusado de no rendir cuentas de los fondos recaudados durante su gestión en el CAL de dicha región.

La audiencia se ha programado para el próximo 16 de junio a las 10:00 a.m. Se han fijado, además, fechas de continuación de este juicio para los días 23 y 30 de junio a las 9 a.m.

El acusado presidente deberá asistir de manera obligatoria. De lo contrario, será declarado reo contumaz, con lo que se dictaría órdenes de captura a nivel nacional en su contra.