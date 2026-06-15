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Indignación ciudadana

Estadounidense es capturado tras presunto abuso a menor en pleno balcón de Bogotá

La comunidad colombiana denunció un presunto abuso cometido por un extranjero en Usaquén, logrando que la policía detuviera al sujeto tras el hallazgo de menores en un apartamento.

El extranjero fue detenido por las autoridades.
El extranjero fue detenido por las autoridades. (Difusión)

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/06/2026

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La capital colombiana vivió momentos de alta tensión tras la captura de un hombre estadounidense en el sector de Navarra. Vecinos alertaron a las autoridades sobre actos de abuso sexual contra un menor ocurridos en un balcón, logrando frustrar el grave delito inmediatamente.

Acción ciudadana ante el abuso

El operativo fue posible gracias a la rápida intervención de los residentes de la zona, quienes grabaron los hechos mientras gritaban desesperadamente por auxilio. Según Semana, el sujeto identificado como Grant Gail se encontraba en el país gestionando un complejo proceso de adopción internacional.

"Suéltelo, suéltelo, abusador, llamen a la Policía", clamaban los vecinos.

Las autoridades ingresaron al inmueble tras recibir los llamados de auxilio de la comunidad. En el lugar, la Policía Nacional encontró a tres niños, de 4, 7 y 15 años de edad, quienes fueron puestos bajo protección inmediata por parte de las entidades especializadas competentes.

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Medidas ante el turismo sexual

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre este caso mediante sus redes sociales oficiales. El mandatario reafirmó su postura frente a cualquier acto de violencia contra los menores de edad y aseguró que el caso se encuentra bajo una rigurosa investigación.

"Quiero ser claro y enfático: en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas", enfatizó.

La problemática del turismo sexual y la trata de personas preocupa a las autoridades locales y nacionales. El Gobierno busca fortalecer la cooperación internacional para asegurar que los ciudadanos extranjeros que delinquen en el país enfrenten los procesos judiciales correspondientes ante la ley colombiana.

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La captura en flagrancia de este ciudadano extranjero ha puesto nuevamente en el centro del debate público la vulnerabilidad de los niños en procesos de adopción. La articulación ciudadana fue el factor determinante para evitar que el abuso sexual infantil continuara impunemente este domingo.

Las entidades de protección social ahora garantizan el bienestar de los tres menores rescatados en Usaquén. La sociedad exige justicia contundente contra el abuso sexual infantil cometido por extranjeros, mientras las autoridades mantienen la custodia del capturado para esclarecer los hechos ocurridos recientemente en Bogotá.

Este caso evidencia la urgencia de combatir el abuso sexual infantil y los riesgos asociados al turismo sexual cometido por extranjeros en Bogotá. La pronta acción de los vecinos y la Policía Nacional evitó una tragedia mayor, garantizando la protección de los menores de edad.

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