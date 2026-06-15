Estadounidense es capturado tras presunto abuso a menor en pleno balcón de Bogotá

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La capital colombiana vivió momentos de alta tensión tras la captura de un hombre estadounidense en el sector de Navarra. Vecinos alertaron a las autoridades sobre actos de abuso sexual contra un menor ocurridos en un balcón, logrando frustrar el grave delito inmediatamente.

Acción ciudadana ante el abuso

El operativo fue posible gracias a la rápida intervención de los residentes de la zona, quienes grabaron los hechos mientras gritaban desesperadamente por auxilio. Según Semana, el sujeto identificado como Grant Gail se encontraba en el país gestionando un complejo proceso de adopción internacional.

"Suéltelo, suéltelo, abusador, llamen a la Policía", clamaban los vecinos.

Las autoridades ingresaron al inmueble tras recibir los llamados de auxilio de la comunidad. En el lugar, la Policía Nacional encontró a tres niños, de 4, 7 y 15 años de edad, quienes fueron puestos bajo protección inmediata por parte de las entidades especializadas competentes.

#EnDesarrollo Este fue el momento en que la Policía saca al presunto agresor sexual de un menor de edad en la Calle 106A con Carrera 19 de Bogotá. Ya tres menores que estaban en el inmueble, junto a tras mujeres, habían sido evacuados previamente en una ambulancia. #Vocesysonidos pic.twitter.com/elDD5cuUDG — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 14, 2026

Medidas ante el turismo sexual

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre este caso mediante sus redes sociales oficiales. El mandatario reafirmó su postura frente a cualquier acto de violencia contra los menores de edad y aseguró que el caso se encuentra bajo una rigurosa investigación.

"Quiero ser claro y enfático: en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas", enfatizó.

La problemática del turismo sexual y la trata de personas preocupa a las autoridades locales y nacionales. El Gobierno busca fortalecer la cooperación internacional para asegurar que los ciudadanos extranjeros que delinquen en el país enfrenten los procesos judiciales correspondientes ante la ley colombiana.

La captura en flagrancia de este ciudadano extranjero ha puesto nuevamente en el centro del debate público la vulnerabilidad de los niños en procesos de adopción. La articulación ciudadana fue el factor determinante para evitar que el abuso sexual infantil continuara impunemente este domingo.

Las entidades de protección social ahora garantizan el bienestar de los tres menores rescatados en Usaquén. La sociedad exige justicia contundente contra el abuso sexual infantil cometido por extranjeros, mientras las autoridades mantienen la custodia del capturado para esclarecer los hechos ocurridos recientemente en Bogotá.

Este caso evidencia la urgencia de combatir el abuso sexual infantil y los riesgos asociados al turismo sexual cometido por extranjeros en Bogotá. La pronta acción de los vecinos y la Policía Nacional evitó una tragedia mayor, garantizando la protección de los menores de edad.