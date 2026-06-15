Hallan fetos en contenedores de basura: ola de casos alerta a las autoridades

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La recurrencia de bebés y fetos abandonados en bolsas de plástico dentro de contenedores de basura ha generado una profunda alarma social. Las autoridades investigan estos hallazgos como posibles hechos criminales, buscando identificar a los responsables de abandonar a menores en condiciones críticas.

Sucesos recientes en el Caribe y Boyacá

El caso más reciente ocurrió el domingo 14 de junio de 2026, cuando vecinos del barrio Villa Campestre en Puerto Colombia reportaron un paquete sospechoso. La Policía de Infancia y Adolescencia confirmó que contenía un feto con gestación de ocho a nueve meses.

Según Zona Cero, el hallazgo se produjo en la carrera 51B con calle 135. Las primeras labores de recolección de pruebas en el lugar no arrojaron información relevante, ya que ningún residente presenció el momento exacto en que la bolsa fue arrojada al contenedor.

Tras el descubrimiento, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los expertos realizan las diligencias necesarias para obtener pistas sobre los padres, además de investigar los motivos que llevaron a este desenlace sin buscar ayuda médica profesional.

Otro evento similar ocurrió en marzo de 2026 en el centro de Tunja, Boyacá. Un trabajador de reciclaje encontró un feto al interior de un contenedor ubicado en la carrera 10 con calle 11, notificando inmediatamente a la Policía Nacional mediante la línea de emergencia.

El hecho conmocionó a la ciudadanía.

Acciones de las autoridades e investigación forense

Unidades de criminalística acordonaron la zona para realizar la inspección técnica y los procedimientos urgentes. La Fiscalía de la Nación lidera las investigaciones para determinar las responsabilidades penales involucradas, analizando cámaras de seguridad de establecimientos cercanos para reconstruir los hechos ocurridos.

Las autoridades mantienen las indagaciones abiertas para esclarecer el abandono de estos fetos, verificando si existen mujeres con avanzado estado de gestación en los sectores afectados. El objetivo principal es determinar si la madre está involucrada o si intervinieron terceros en el acto.

La preocupación aumenta por la edad gestacional de los fetos, pues la mayoría contaba con un desarrollo avanzado. La falta de acceso a redes de apoyo y servicios de salud son factores analizados como causas subyacentes en esta problemática que afecta a diversos territorios nacionales.

El abandono de fetos en contenedores de basura en el año sigue bajo estricta investigación judicial. Las autoridades instan a la colaboración ciudadana para identificar a los responsables, mientras los análisis forenses intentan determinar las circunstancias exactas que rodean estos casos de abandono.