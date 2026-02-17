Evo Morales atribuye salida de José Jerí al "imperio norteamericano": "Su presidente solo duró 4 meses"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, responsabilizó al "imperio norteamericano" por el constante cambios de presidentes de la República producto de la inestabilidad política del país. Indicó que Perú es un "ejemplo" del mandato norteamericano sobre los países de Sudamérica.

Evo Morales comenta censura de José Jerí

La salida de José Jerí del cargo es una noticia a nivel mundial, no solo por su corta estadía en el mando sino porque se convierte en el séptimo del Perú en un periodo de 10 años.

Así, la salida del expresidente Jerí no pasó inadvertida por diversas autoridades políticas entre los que se encuentra el expresidente Evo Morales.

A través de una publicación desde su cuenta oficial de X, el expresidente boliviano brindó su postura respecto a la salida de José Jerí y precisó que parte de la responsabilidad recae en el mandato impuesto desde Norteamérica.

"Todo país en el que manda el imperio norteamericano no tiene estabilidad política y económica. El Perú es el ejemplo", indicando que el Perú tendrá ocho jefes de Estado en un plazo de 10 años.

"La única forma de evitar la inestabilidad económica y política, es tener autoridades dignas que no traicionan a la patria y al pueblo; que no son racistas; que defienden nuestra soberanía y no son serviles del imperio de EEUU", indicó.

Todo país en el que manda el imperio norteamericano no tiene estabilidad política y económica. El Perú es el ejemplo. Su presidente Jeri solo duró 4 meses. En cinco años, los peruanos tuvieron 4 mandatarios y en 10 años: 8 jefes de Estado.



Cuando gobiernan los gringos en... pic.twitter.com/AkRatsReMo — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 17, 2026

Morales ofreció una dura crítica hacia las consecuencias de no seguir los mandatos desde Estados Unidos. "Siempre se castiga al pueblo con reformas, endeudamiento, privatizaciones, destrucción de derechos, devaluaciones", indicó.

Por ello, relaciona la salida de José Jerí y la inestabilidad política en el Perú por continuar con las exigencias y mandatos provenientes desde Washington.

José Jerí sale del cargo como presidente

Los 75 votos a favor de la censura terminaron por censurar al ahora expresidente de la República, José JerÍ, tras la votación realizada este martes 17 de febrero tras el Pleno extraordinario del Congreso.

Tras su salida, el Perú ha quedado sin presidente hasta que se de la elección de un nuevo jefe o jefa de Estado este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m.

Se cuentan con las candidaturas de María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Raymundo (Bloque Democrático), José María Balcázar (Perú Libre) y Héctor Acuña (Alianza por el Progreso) los cuales aparecen como opciones al cargo de presidente encargado de la República.