Estados Unidos: ¡Terror en la pista de hielo!: Tiroteo en juego de hockey deja muertos y heridos en Rhode Island

Una tarde que debía transcurrir entre patines y emoción deportiva terminó en tragedia el lunes en Pawtucket, Rhode Island, cuando un tiroteo durante un juego de hockey sobre hielo dejó al menos tres muertos y varias personas heridas.

El incidente se registró en el Dennis M. Lynch Arena, un recinto donde se disputaba un partido entre equipos escolares. Testigos y autoridades informaron que, poco antes de las 2:30 pm, se escucharon múltiples disparos desde las gradas. Videos que circulan en redes muestran a jugadores y espectadores buscando refugio y corriendo para ponerse a salvo.

A man shot his wife and children today at Lynch Arena in Pawtucket.



Crónica del ataque

Según el jefe de policía local, Tina Goncalves, el suceso dejó tres personas fallecidas, entre ellas el supuesto agresor, y tres más en estado crítico tras ser trasladadas a hospitales cercanos. Las autoridades creen que el incidente fue un acto dirigido, posiblemente vinculado a una disputa familiar, aunque aún no se han divulgado detalles completos ni la identidad de las víctimas.

La violencia estalló en momentos en que las gradas estaban llenas de familiares y aficionados. Equipos de emergencia y agentes del orden rodearon la zona rápidamente mientras se evacuaba a los asistentes. Helicópteros y patrullas bloquearon las calles alrededor de la arena mientras la policía buscaba asegurar el área y comenzar las investigaciones.

Un portavoz de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos indicó que su equipo se unió a la investigación para apoyar a las fuerzas locales. El gobernador de Rhode Island expresó su consternación y afirmó que se mantenía en contacto con las autoridades para coordinar la respuesta.

Comunicado emitido por la ciudad de Pawtucket.

Comunidad impactada

Padres, entrenadores y jóvenes jugadores vivieron momentos de pánico y confusión. Una vez controlada la situación, muchos se reunieron fuera de la pista, algunos en estado de shock, abrazándose para encontrar consuelo tras la terrible experiencia.

Varias escuelas locales confirmaron que sus alumnos se encontraban a salvo, aunque el ambiente quedó marcado por el miedo y la incredulidad. Nadie esperaba encontrarse con un escenario traumatico y que los marcaría.

Este hecho representa otra dolorosa página en el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos. Se recuerda que meses atrás un caso similar se llevó en el mismo lugar, con dos víctimas mortales. Los espacios que deberían ser seguros como eventos deportivos escolares, se han convertido en escenarios de tragedias. Más allá de la investigación en curso, la comunidad de Pawtucket enfrenta ahora el desafío de recuperarse de un suceso que dejó heridas visibles y profundas en quienes presenciaron el ataque.