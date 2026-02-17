Caso Maduro: Tribunal de Nueva York cambia fecha clave para comparecer y crece la tensión

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La próxima audiencia judicial de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Nueva York fue postergada. El tribunal federal del Distrito Sur aceptó cambiar la fecha del 17 al 26 de marzo, luego de que la fiscalía solicitara más tiempo para organizar el intercambio de pruebas y resolver asuntos de agenda.

El pedido fue presentado ante el juez Alvin Hellerstein, quien dio luz verde al aplazamiento sin objeciones de la defensa. El fiscal federal Jay Clayton explicó que el tiempo adicional permitirá entregar evidencias y garantizar que los abogados puedan revisarlas antes de presentar mociones previas al juicio.

Acusaciones graves y posible cadena perpetua

El exgobernante venezolano, de 63 años, enfrente cuatro cargos vinculados al narcotráfico y uso de armas de guerra. La acusación sostiene que habría participado en una red que enviaba grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, usando rutas en el Caribe y Centroamérica.

Según el documento presentado por el Departamento de Justicia, Maduro y Flores habrían formado parte del llamado "Cártel de los Soles", estructura que, de acuerdo con la fiscalia, operó durante más de dos décadas con apoyo de altos mandos militares.

Ambos se declararon inocentes en su primera audiencia, realizada el 5 de enero, pocos días después de su captura en Caracas durante un operativo militar estadounidense. En esa sesión, Maduro aseguró que es un prisionero de guerra y defendió su legitimidad como presidente. Flores también rechazó los cargos.

De ser hallados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua.

El expresidente bolivariano fue capturado junto a su esposa en la Operación Absolute Resolve.

Defensa busca anular el proceso

La estrategia legal está encabezada por el abogado Barry Pollack, quien en el pasado representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. La defensa planea cuestionar la legalidad de la detención y argumentar que Maduro cuenta con inmunidad como ex jefe de Estado.

Este tipo de argumento ya fue usado por el exdictador panameño Manuel Noriega tras su captura en 1990, aunque sin éxito.

Impacto político en Venezuela

Tras la detención, el poder en Venezuela fue asumido por Delcy Rodríguez, quien quedó a cargo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. La medida no declaró la falta absoluta del mandatario, sino que la designó como encargada.

La audiendia del 26 de marzo será decisiva para definir los próximos pasos del proceso. Mientras la fiscalía afina su caso, la defensa prepara una batalla legal que podría marcar un precedente internacional. El desenlace no solo tendrá impacto judicial, sino también político para su país.