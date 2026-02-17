RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se descontrolaron

¡Tragedia! Hombre acaba con la vida de su vecino tras fuerte discusión por música a alto volumen

Una discusión por el volumen de la música terminó en tragedia cuando un hombre disparó contra su vecino, provocándole la muerte en medio de un enfrentamiento que escaló rápidamente.

Hombre mata a su vecino por música a alto volumen
Hombre mata a su vecino por música a alto volumen (Difusión)

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hombre de 46 años murió tras recibir un disparo por parte de su vecino, luego de una fuerte discusión originada por el alto volumen de la música en un edificio de la calle Charco, en Catarroja, España. Lo que empezó como un reclamo terminó en tragedia y ahora el atacante enfrenta un juicio.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

El crimen ocurrió el último domingo por la mañana. Según los primeros reportes, la víctima acudió hasta la vivienda de su vecino para exigir que bajara la música, ya que el ruido era constante y generaba molestia. Sin embargo, la conversación se tornó cada vez más tensa.

De acuerdo con testimonios de residentes del edificio, la discusión subió de tono rápidamente. Lo que parecía un reclamo vecinal común se convirtió en un enfrentamiento violento que acabó con un disparo mortal. La víctima recibió el impacto dentro del inmueble y quedó gravemente herida.

Las autoridades fueron alertadas a las 11:56 de la mañana sobre un hombre herido de bala. Una unidad del SAMU llegó al lugar para brindarle atención médica, pero los especialistas solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el disparo, el presunto autor abandonó el lugar. No obstante, horas después regresó acompañado de su pareja y su suegro, y decidió entregarse voluntariamente a los agentes de Homicidios de la Guardia Civil que aún permanecían en la zona realizando las diligencias correspondientes.

Vecino será juzgado

El detenido fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja, donde quedó bajo custodia por el presunto delito de homicidio. Luego de ser informado de sus derechos, fue ingresado en un calabozo mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

En su declaración preliminar, el hombre aseguró que el disparo fue accidental y que se produjo durante un forcejeo. Según su versión, el vecino ingresó de manera agresiva a su vivienda y, en medio de la discusión, tomó una escopeta que se encontraba en el interior.

El acusado sostuvo que el arma se accionó en medio del enfrentamiento físico. Sin embargo, las autoridades trabajan para determinar cómo se desarrollaron exactamente los hechos y si la muerte fue producto de un accidente o de una acción intencional.

Es así que, el caso ha generado consternación entre los vecinos, quienes jamás imaginaron que una disputa por el volumen de la música terminaría con una vida perdida, dejando en evidencia cómo un conflicto cotidiano puede escalar hasta consecuencias irreparables.

