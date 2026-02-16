Accidente en las vías del tren: Descarrilamiento deja varios pasajeros heridos tras avalancha

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Accidente en los rieles de un tren generó gran preocupación. Reportan al menos cinco personas heridas tras el incidente registrado este lunes, 16 de febrero. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al incidente.

Tren se descarrila y deja varios heridos

De acuerdo a los primeros reportes, en la mañana de este lunes, precisamente alrededor de las 7:00 a.m. (hora local), un tren que cubría la ruta entre Goppenstein y Hohtenn se descarriló en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, lo que obligó a interrumpir la línea ferroviaria.

La policía emitió una actualización confirmando que 30 pasajeros habían sido evacuados del tren hasta el momento debido al accidente, que, según indicaron, se habría dado en una jornada de intensas nevadas en esa zona de montaña.

"Descarrilamiento de tren, presumiblemente con heridos. Operación en curso. Próximamente se ofrecerán más detalles", confirmó un portavoz de la policía cantonal del Valais. Tras el incidente, los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) dijeron que la línea afectada fue suspendida temporalmente y que la interrupción continuaría hasta las 4 de la madrugada del martes.

Accidente ferroviario bajo investigación

Tras el incidente, las autoridades correspondientes reportaron que el descarrilamiento del tren dejó al menos cinco personas heridas. Uno de los lesionados fue trasladado al hospital de Sion, la capital cantonal, mientras que los otros cuatro afectados fueron atendidos en la misma zona donde ocurrieron los hechos, sin necesidad de ser hospitalizados.

Entre las primeras hipótesis que maneja la policía por el accidente del tren está una avalancha registrada momentos previos. "Según las primeras observaciones, es posible que una avalancha atravesara las vías poco antes del paso del tren", puntualizaron los agentes del orden, añadiendo que la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas.

Avalancha descarrila tren en Suiza; hay cinco heridos



Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un tren descarrilara en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, tras ser impactado por una avalancha de nieve que bloqueó las vías a la salida de un túnel. El... pic.twitter.com/Ar0hHOpDxe — NX Noticias (@NXNoticias) February 16, 2026

Alerta de avalancha en Suiza

En la zona del accidente, las autoridades locales han declarado un alto riesgo de avalanchas de nieve (nivel cuatro en una escala de cinco). Las fuertes nevadas también obligaron a evacuar a 50 personas del pueblo de Orsieres, cerca de la frontera francesa.

Cabe destacar que Valais, el cantón donde se ha producido el descarrilamiento del tren, es una zona principalmente alpina, en el curso alto del río Ródano, y es el mismo en el que un incendio en un bar la pasada Nochevieja en la estación de esquí de Crans-Montana causó 41 muertos y 115 heridos.

Es así como sigue en investigación las causas del descarrilamiento de un tren de pasajeros después de que una avalancha dañara una vía ferroviaria en Suiza, dejando al menos un saldo preliminar de cinco heridos.