¡Terror en Washington! Adolescente armado corre hacia el Capitolio y es detenido por la policía

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La rápida intervención de la Policía del Capitolio evitó un posible ataque cerca del Congreso de Estados Unidos, aunque aún se desconoce el motivo detrás de su acción.

Un momento de tensión se vivió este martes 17 de febrero en Washington, D.C., cuando la Policía del Capitolio de Estados Unidos arrestó a un hombre de 18 años que corrió hacia el Capitolio de Estados Unidos portando una escopeta cargada y equipado con chaleco táctico.

Arresto antes de un posible ataque

Según las autoridades, el joven estacionó una camioneta SUV blanca cerca de las inmediaciones del Capitolio y descendió del vehículo con un arma de fuego en la mano, avanzando varios metros hacia la fachada oeste del edificio. Oficiales que patrullaban la zona lo enfrentaron con sus armas desenfundadas y le ordenaron soltar la escopeta, lo que hizo sin oponer resistencia.

El incidente no dejó heridos y fue controlado rápidamente por las fuerzas policiales. En el vehículo, los agentes encontraron munición, un casco de Kevlar y una máscara de gas, elementos que elevaron la alerta en la zona.

Investigaciones y preguntas sin respuestas

La policía identificó al detenido como Carter Camacho, residente de Smyrna, Georgia. Ahora enfrenta cargos por posesión de arma no registrada, portar rifle sin licencia y tenencia de municiones sin registro.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo que llevó al joven a acercarse al Capitolio con un arma cargada. Parte de la investigación busca establecer si existía la intención de atacar a miembros del Congreso, aunque el legislativo no estaba en sesión al momento del arresto.

Funcionarios también pidieron al público entregar videos o imágenes del incidente para apoyar la investigación. El hecho ocurre en un contexto de mayor vigilancia en Washington, tras otros eventos recientes relacionados con seguridad.

Seguridad reforzada y próximos pasos

El arresto se produjo días antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump ante el Congreso, un evento que ya había motivado un refuerzo en las medidas de seguridad.

Las autoridades confirmaron que no existen amenazas adicionales identificadas hasta ahora. La investigación sigue en curso mientras se revisan los antecedentes del detenido y se intenta aclarar el alcance real de sus intenciones.