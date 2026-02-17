José Jerí abandona Palacio de Gobierno tras ser destituido y se despide de sus ministros

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras horas de incertidumbre y sin declaraciones inmediatas luego de su censura, el ahora expresidente José Jerí salió finalmente de Palacio de Gobierno cerca de las 7:40 p.m. acompañado de sus ministros. En la entrada hacia la Plaza de Armas, Jerí se despidió con un gesto estilo militar —mano extendida a la frente— manteniendo una expresión tranquila en su rostro.

El exmandatario también dirigió la mirada directamente hacia las cámaras de prensa, que se encontraban apostadas en los alrededores del Palacio, aunque impedidas de acercarse demasiado por el cerco de seguridad instalado en la entrada. En los exteriores, simpatizantes que aguardaban en la zona lo despidieron con aplausos y arengas.

Tras el breve gesto de despedida, una camioneta de lunas polarizadas llegó hasta Palacio para recogerlo. El vehículo partió con rumbo desconocido, aunque se espera que Jerí reaparezca en las próximas horas en el Congreso de la República, retomando sus funciones como parlamentario.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | En horas de la noche de este martes 17 de febrero, el ahora expresidente de la República, José Jerí, se retiró de Palacio de Gobierno tras ser censurado y vacado del cargo. Durante su salida de la Casa de Pizarro, estuvo acompañado de sus ministros de Estado y... pic.twitter.com/4wwt9yC0c0 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 18, 2026

Reunión con ministros

Momentos antes de su salida, varios ministros habían ingresado a Palacio para reunirse con Jerí. Ninguno de ellos ofreció declaraciones a la prensa ni se convocó a una conferencia oficial para pronunciarse sobre la destitución. El silencio del gabinete reforzó la sensación de incertidumbre que marcó la jornada.

La censura contra Jerí fue aprobada en el Pleno extraordinario del Congreso, en medio de acusaciones por inconducta funcional y reuniones cuestionadas con empresarios. La decisión abrió un escenario complejo de sucesión presidencial, con nombres como María del Carmen Alva y Edgar Reymundo ya en la baraja de posibles reemplazos.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El premier Ernesto Álvarez arribó a Palacio de gobierno junto a varios de los ministros del Gabinete que preside para despedirse de José Jerí, luego de que se aprobara la censura en su contra. De los 18 titulares de las distintas carteras, fueron... pic.twitter.com/dMltxolp9k — Exitosa Noticias (@exitosape) February 18, 2026

La salida de Jerí de Palacio simboliza el cierre de un breve y accidentado mandato, marcado por tensiones políticas y la falta de respaldo parlamentario. Su retorno al Legislativo lo coloca nuevamente en el centro de la dinámica congresal, aunque sin el poder que ostentaba hasta hace pocas horas atrás.

El gesto militar con el que Jerí se despidió de Palacio puede leerse como un intento de proyectar serenidad y disciplina en medio de la crisis. Sin embargo, la ausencia de un pronunciamiento oficial y el hermetismo de sus ministros dejan abiertas preguntas sobre la estrategia que seguirá en su rol de congresista y en la eventual permanencia de los ministros tras la toma de un nuevo mando.

La escena refuerza la narrativa de un país en transición, donde la salida de un presidente no cierra la crisis, sino que abre un nuevo capítulo de incertidumbre política.