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Explosión en mina de carbón dejó nueve trabajadores muertos y seis heridos: Esto se sabe

Tragedia en mina de carbón. Una explosión, presuntamente por "acumulación de gases" dejó al menos nueve trabajadores muertos y seis heridos, quienes reciben atención médica.

Tragedia tras explosión en mina, en Colombia.
Tragedia tras explosión en mina, en Colombia. (Andina)

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/05/2026

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La explosión en una mina de carbón dejó un saldo de al menos nueve trabajadores muertos y seis heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la tragedia que causó gran preocupación.

Tragedia tras explosión en mina de Sutatausa

Una grave emergencia se registró en el interior de una mina de carbón. De acuerdo a los primeros reportes, una explosión ocurrió en La Ciscuda, operada por Carbones Los Pinos S.A.S., ubicada en el sector Peñas de Boquerón del municipio de Sutatausa, Cundinamarca, en la tarde del último lunes 4 de mayo.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, precisó en su cuenta oficial de X, que se maneja la hipótesis de que el accidente se habría originado por, aparentemente, la "acumulación de gases". La deflagración generó que varios trabajadores mineros quedaran atrapados dentro de la mina.

Tras tener conocimiento de la grave situación, las autoridades activaron de inmediato el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería, cuyos equipos ya se encontraban en el sitio. Asimismo, se desplazaron cuerpos operativos municipales y apoyo técnico desde Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca.

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Explosión dejó nueve muertos y seis heridos

A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Minería (ANM), a las 8:40 p.m. del lunes, precisó que seis mineros lograron ser evacuados con vida y trasladados al Hospital Regional de Ubaté, Cundinamarca. Seguidamente, continuaron las labores de búsqueda de los otros trabajadores que aún permanecían atrapados en el subsuelo.

Tras horas de labores de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron que, lamentablemente, el incidente dejó nueve muertos, que se encontraban a unos 600 metros de profundidad, y los cuales están en proceso de recuperación de los cuerpos por parte del grupo especializado de rescate minero.

"Seis mineros rescatados y nueve fallecidos deja emergencia en mina de Sutatausa, Cundinamarca", indicó la Agencia Nacional de Minería en el más reciente comunicado

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Accidente en mina de Colombia bajo investigación

Pese a que se presume de que la explosión en la mina de carbón de Sutatausa, ubicado a unos 75 kilómetros al norte de Bogotá y considerada como una de las principales zonas mineras del país latinoamericano, habría sido por "una acumulación de gases", las autoridades colombianas han asegurado que seguirán con las diligencias e investigaciones respectivas para esclarecer con mayor exactitud las causas exactas de la tragedia.

Es así como se confirmó que al menos nueve muertos y seis heridos dejó la explosión en una mina de carbón de Sutatausa, en Cundinamarca, en Colombia, el lunes 4 de mayo.

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