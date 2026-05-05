Claudio Pizarro acusa a la prensa peruana de no haber sido objetiva con él: "Hay intereses atrás"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que Claudio Pizarro es considerado como uno de los mejores jugadores peruanos de toda la historia. Sus éxitos logrados en el fútbol alemán, especialmente en Bayern Múnich y Werder Bremen lo posicionaron como el principal embajador de nuestro fútbol en el mundo entero.

No eran objetivos

Sin embargo, a lo largo de toda su carrera, la asignatura pendiente del 'Bombardero de los Andes' fue trasladar ese buen rendimiento en Europa a la Selección Peruana. Esto le generó fuertes críticas por parte de la hinchada y especialmente de la prensa deportiva nacional la cual lo señalaba como el principal responsable de los malos resultados.

Precisamente, Claudio Pizarro tuvo una larga charla en el programa de YouTube, 'Sin Miedo al Éxito' de Diego Acuña donde se pronunció sobre diversos temas. Uno de ellos fue los comentarios negativos que recibía por parte de los medios cada vez que venía a jugar por la bicolor.

Al ser consultado sobre ello, el ahora embajador del Werder Bremen dejó en claro que la prensa de nuestro país no siempre fue objetiva en sus críticas al considerar que habían muchos intereses detrás los cuales tergiversaban su postura.

"En general, la prensa peruana no es muy objetiva siempre. Hay muchos intereses atrás, creo yo. Y en algunos casos te puedo decir que sí y en otros no. Es un tema medio delicado, pero en algunas circunstancias sí y yo sé, porque había intereses atrás", indicó.

Lo fue aprendiendo con el tiempo

En esa misma línea, el exdelantero indicó que las críticas son parte de la carrera de todo futbolista en el mundo entero, pero en el Perú la situación era diferentes ya que, según su parecer, había periodistas que manejaban otros intereses detrás.

Incluso, reconoció que ello lo fue aprendiendo con el tiempo, especialmente durante sus años en el Bayern Múnich y Werder Bremen el cual contaba con una presión extra al ser de los clubes más grandes de Alemania y Europa.

"Cualquier crítica es aceptable, no tengo ningún problema, pero tengo que saber de quién viene conociendo lo que hay en la prensa peruana sabía quién era quién. Ya con el tiempo vas aprendiendo, te vas adaptando y vas sabiendo en qué momento saber decir que y que no. Vas aprendiendo", añadió.

En resumen, Claudio Pizarro, histórico jugador peruano, aseguró que la prensa de nuestro país no siempre fue objetiva al momento de criticarlo cuando jugaba por la selección.