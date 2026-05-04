Putin anuncia alto al fuego en Ucrania por el Día de la Victoria: Zelensky responde a la propuesta

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente ruso Vladímir Putin anunció este lunes un alto al fuego en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo de 2026, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú.

La medida, presentada como un gesto unilateral, busca garantizar la seguridad durante los actos conmemorativos por el 81 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Los detalles de la tregua

El anuncio se produjo tras una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, quien expresó su apoyo a la iniciativa.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó que la tregua tendrá una duración de 48 horas y que se aplicará en todo el frente de batalla. Sin embargo, Moscú advirtió que si Ucrania intenta aprovechar el alto al fuego para lanzar ataques, responderá con un "ataque masivo con misiles" contra Kiev. La advertencia refleja la fragilidad de la medida y la desconfianza mutua entre las partes.

9 de Mayo de 1945, llega el fin de la Alemania Nazi.

Putin también ordenó que el desfile del Día de la Victoria se realice sin maquinaria militar, una decisión inédita que responde al temor de posibles ataques con drones ucranianos. El Kremlin busca evitar riesgos durante una jornada que tiene un fuerte valor simbólico para la narrativa oficial rusa.

La respuesta de Ucrania

El presidente Volodímir Zelenski anunció que Ucrania aplicará un alto al fuego días antes, desde el 5 y 6 de mayo, adelantándose a la propuesta rusa. Sin embargo, insistió en que la tregua debería extenderse, argumentando que solo un cese prolongado de hostilidades permitiría aliviar la crisis humanitaria y abrir espacio para negociaciones más serias.

Kiev considera que la propuesta rusa es insuficiente y que responde más a necesidades políticas internas que a un verdadero compromiso con la paz.

Respuesta de Zelensky.

Riesgos y tensiones

La tregua llega en un contexto de alta tensión. Rusia ha advertido a la población civil de Kiev y a las misiones diplomáticas extranjeras que consideren abandonar la ciudad durante las celebraciones, lo que refleja la posibilidad de una escalada si se rompe el alto al fuego. Por su parte, Ucrania ha señalado que Moscú teme ataques con drones el mismo día del desfile, lo que explica la reducción en la magnitud del evento.

El alto al fuego anunciado es más simbólico que estratégico. Busca reforzar la narrativa histórica del Día de la Victoria y mostrar iniciativa diplomática, pero las condiciones impuestas y las amenazas de represalias evidencian que la tregua es frágil y limitada. Para Ucrania, la propuesta es insuficiente y se mantiene la exigencia de un cese de hostilidades más prolongado.