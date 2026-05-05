Jorge Fossati desmintió a Franco Velazco tras acusación sobre sueldo para seguir en la 'U': "Pedimos un aumento, no exigimos"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La inesperada salida de Jorge Fossati de la dirección técnica de Universitario de Deportes, continúa generando repercusión. Esta vez el experimentado estratega uruguayo rompió su silencio y desmintió al administrador de la 'U', Franco Velazco, quien afirmó que el 'Nonno' había requerido el doble de su sueldo para continuar dirigiendo al equipo.

Fossati le responde Velazco y se defiende

El extécnico del cuadro crema le respondió al integrante de la institución de Ate asegurando que nunca solicitó el doble de sueldo, tal y como lo expresó el encargado de la administración del tricampeón nacional en una conferencia de prensa días atrás. Además, el DT charrúa dejó abierta la posibilidad de recurrir al aspecto legal a fin de aclarar la situación.

En primer lugar, el técnico de 73 años sostuvo que desconoce al actual Velazco, que nada tiene que ver con el que trató en Universitario durante los años en que trabajó allí. Añadió que se ha negado de hablar del equipo merengue porque lo último que está en él "es ser una piedra en el camino" para un club que tanto quiere.

"Nosotros pedimos un aumento, no exigimos. Lo solicitamos, conscientes de que tenemos un contrato. Con Jean (Ferrari) y Manuel (Barreto)" demoró 10 minutos en ponernos de acuerdo. Eso nunca se efectivizó, porque yo me fui a la selección, pero había un acuerdo. Ahora se pidió el 50%, es mentira que pedí el doble. Tengo más de 30 años en esto y soy bastante ubicado", afirmó.

De igual forma, Jorge Fossati explicó que cuando realiza contratos piensa en que se vean beneficiados los integrantes de su cuerpo técnico. En tal sentido, remarcó que el carro que solicitó al equipo crema lo pidió "por un tema de comodidad" y porque había sufrido un accidente, más no uno de alta gama.

En paralelo, Pablo Betancourt, agente del exentrenador de la selección peruana, salió a respaldarlo aclarando que nunca existió exigencia económica excesiva y que lo manifestado por el administrador de Universitario no se ajusta a lo suscitado en realidad.

🟡Jorge Fossati esclareció las afirmaciones de Franco Velazco: "Solicitamos un aumento del 50%, pero es falso que haya pedido el doble. También pedí una camioneta más alta por seguridad, y lo máximo que exigí fueron asientos cerca de la salida de emergencia". (Parte I) @exitosape pic.twitter.com/1WKS5UJMOB — Piero Panduro (@pieropan99) May 5, 2026

Jorge Fossati analiza toma de acciones legales

En otro momento, el entrenador Jorge Fossati dejó en claro que tiene un cariño especial por Universitario y que cualquier acción legal que tome será contra Franco Velazco y con el club peruano.

"Cualquier acción legal que se inicie, buscaré, y se lo he dicho a mi abogado, que sea separado al 100% del club. No haría nada que perjudique a Universitario, por el amor intenso que le siento al club, a los jugadores y al hincha", puntualizó.

Es así como Jorge Fossati desmintió a Franco, administrador de la 'U', tras la acusación que le hizo sobre su sueldo en la 'U' durante una conferencia de prensa días atrás. El experimentado entrenador uruguayo sostuvo que solicitó un aumento en dicho bono, mas no se exigió.