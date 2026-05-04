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Show automovilístico acabó en tragedia: Reportan al menos 3 personas fallecidas y más de 30 heridas

Momentos de pánico se vivieron durante un show automovilístico en Colombia, que finalizó en tragedia tras dejar el saldo de al menos tres personas fallecidas y más de 30 heridas.

Show automovilístico acabó en tragedia
Show automovilístico acabó en tragedia (Foto: Composición Exitosa)

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 04/05/2026

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Un fatal acontecimiento. Momentos de pánico se vivieron durante un show automovilístico que culminó en tragedia dejando el saldo de al menos tres personas fallecidas y más de 30 resultaron heridas.

Trágico show automovilístico en Colombia

El último domingo 3 de mayo en Popayán, localizado al suroeste de Colombia, fue el escenario de un suceso fatídico durante el evento Monster Truck 2026. El hecho se suscitó cuando una conductora perdió el control de su vehículo y arrolló a gran cantidad de público, de acuerdo a información de las autoridades locales.

Producto de ello, cerca de 38 asistentes fueron arrollados por la unidad móvil de gran tamaño que participaba de esta exhibición de carros. Además, al menos tres personas perdieron la vida, según reveló en su cuenta de X el alcalde del municipio colombiano, Juan Carlos Muñoz.

Este accidente registrado en el show automotor, que se desarrolló en el Boulevard Rose, se viralizó de forma inmediata en las redes sociales mediante videos. En ellos se observa como al intentar superar un obstáculo el 'camión monstruo' aceleró inesperadamente hacía el público sin detenerse, hasta impactar contra los espectadores y posteriormente con un poste.

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Además, otras publicaciones evidenciaron la magnitud del hecho en las que se visualizan personas tendidas sobre el suelo, se oyen gritos de auxilio y asistentes intentando socorrer a los heridos mientras que los organismos de emergencias se trasladaban a este punto. "Necesitamos todas las ambulancias", se escucha en una de las grabaciones.

¿Cuál sería la causa del accidente?

En diálogo con la prensa local, el comandante de la Policía de Popayán, Julián Castañeda, refirió que al parecer una de las causas que desencadenó el acontecimiento se trataría de una falla mecánica debido a que el automóvil se aceleró y no pudo frenar lo que terminó ocasionando que se estrellara contra la multitud presente.

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"Se presentó una falla mecánica. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y se salió de la pista, impactando contra un poste y luego contra la multitud", manifestó el oficial, quien precisó que el evento era de carácter privado y que la conductora se encuentra estable. 

Lo que pretendía ser un show ameno para los amantes del automovilismo finalizó en tragedia, luego de que en Popayán, municipio al suroeste de Colombia, durante el evento Monster Truck 2026 una conductora perdió el control de su vehículo y arrolló a decenas de personas dejando el saldo de tres fallecidos y 38 heridos.

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