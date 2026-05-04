Avioneta se estrelló contra un edificio residencial: Reportan al menos dos muertos y varios heridos

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tragedia se registró este lunes 4 de mayo. Una avioneta se estrelló contra un edificio residencial, dejando al menos dos muertos y varios heridos, de acuerdo a los últimos reportes de las autoridades. El caso está bajo investigación.

Avioneta se estrella contra edificio: Así fue el accidente

De acuerdo a reportes preliminares, una avioneta colisionó contra un edificio residencial en la calle Ilacir Pereira, y cayó en el barrio Silveira, en la región noreste de Belo Horizonte, este lunes 4 de mayo. Imágenes registradas en el lugar muestran parte de la estructura de la aeronave destruida y daños visibles en una de las paredes del edificio impactado.

Hasta el lugar del siniestro llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes precisaron a medios locales en Brasil, que en la avioneta viajaban cinco personas: el piloto, copiloto y tres pasajeros, al promediar las 12:16 horas (10:16 a.m. en Perú). Asimismo, se dio a conocer que la avioneta se estrelló precisamente en el estacionamiento del edificio.

Según los registros de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aeronave es un modelo EMB-721C, fabricado en 1979. De acuerdo a 'Primeira Pagina', se identificó al propietario del vehículo como Flavio Loureiro Salgueiro.

🚨 AGORA! Avião de pequeno porte cai na região Nordeste de Belo Horizonte.



Imagens exclusivas do Globocop mostram o momento em que a aeronave atinge um prédio durante a ocorrência.

pic.twitter.com/e6NqEgOB7h — Bastidores da Mídia (@bastidoresdm) May 4, 2026

Investigan tragedia en Belo Horizonte: Reporte preliminar de víctimas

Equipos de la Policía Militar también brindan apoyo al incidente ocurrido al mediodía en Brasil para investigar el caso y esclarecer las circunstancias de la emergencia.

Según las primeras informaciones y datos dados a conocer por medios locales como R7 en el programa Balanço Geral, hasta el momento se reportan al menos dos muertos (el piloto y copiloto) y tres heridos de gravedad por el accidente en el barrio Silveira de Belo Horizonte.

También se reveló que la aeronave despegó del aeropuerto de Pampulha y que las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital João XXIII. Asimismo, se precisó que antes del incidente, que causó gran preocupación, el piloto había informado a la torre de control del aeropuerto que estaba teniendo dificultades para despegar.

🚨CONFIRMADO: Duas pessoas morreram na queda do Avião em Belo Horizonte. pic.twitter.com/uAvFXkvKpA — Nando Malfin (@nandomalfin) May 4, 2026

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