ONPE inicia impresión de cédulas de sufragio para las elecciones primarias de los comicios regionales y municipales 2026

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este martes 5 de mayo, la impresión de las cédulas de sufragio para las elecciones primarias que se llevarán cabo los días 17 y 24 de mayo.

En un acto llevado a cabo en la imprenta del órgano electoral, en el distrito de Lurín, se realizó la prueba de color, que consistió en la verificación del diseño y nombres de las organizaciones políticas participantes.

Impresiones deben culminar el 12 de mayo

De acuerdo con lo señalado por la ONPE, se imprimirán más de 9 000 papeletas de sufragio, incluyendo las de reserva, hasta máximo, el martes 12 de mayo. En ese sentido, se prevé que el traslado del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), se realicen del 13 al 15 de mayo para el voto de los afiliados, y del 20 al 23 de mayo, para el caso de delegados, donde su elección será al día siguiente.

En declaraciones para Exitosa, el vocero de institución, Gustavo García, señaló que para la elección de candidatos por afiliados del domingo 17 de mayo, únicamente dos movimientos regionales han optado por esta modalidad: Movimiento Regional Pasco Joven y el Movimiento Regional Arequipa Avancemos.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La Oficina Nacional de Procesos Electorales realiza la prueba de impresión de cédulas para las primarias de las próximas elecciones regionales y municipales, como parte del proceso de verificación y control previo a los comicios.



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Asimismo, son 46 las organizaciones políticas que participarán en los comicios que se desarrollarán el próximo 4 de octubre, donde se tiene previsto que acudan a las urnas 26 353 329 electores, según el padrón inicial del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Más sobre las elecciones primarias

Tal como lo señaló este martes 5 de mayo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), existen tres modalidades para la realización de las elecciones primarias, en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, siendo las siguientes:

Elecciones de los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta. Elecciones de los afiliados. Elecciones a través de los delegados.

Vale mencionar que, para continuar con su participación en el proceso electoral, las organizaciones políticas que eligieron las dos primeras modalidades, deberán obtener al menos el 10 % de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles de su padrón. Con referente a la tercera modalidad, deberán alcanzar el 10% de votos válidos de los delegados electos.

Tras superar la etapa de elecciones primarias, los partidos políticos podrán solicitar la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales para, de esta manera, definir su participación en los comicios de octubre próximo.

Finalmente, la proclamación de resultados, según el cronograma electoral, se darán a conocer el próximo 1 de junio.