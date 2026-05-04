EE.UU. tendrá como aliado a país de Sudamérica para financiar proyectos mineros y alejar a China del litio y el cobre

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante el fuerte dominio de China, que controla el 75% del mercado mundial de minerales críticos como el litio, el cobre y las tierras raras, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (US Chamber of Commerce) y su sede en Argentina, AmCham, firmaron un compromiso de promoción de inversiones en minerales críticos, con la finalidad de construir una cadena de suministro aliada para hacerle frente a China.

El acuerdo evalúa que, en los próximos meses del 2026, Estados Unidos aportará financiamiento estatal por más de 10.000 millones de dólares a la minería argentina.

Firma de convenio entre Argentina y Estados Unidos.

Financiamiento a la minería argentina

Washington canalizará esas facilidades mediante su Banco de Exportación e Importación y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. El convenio entre ambas cámaras de comercio propone avanzar hacia un modelo de trabajo público-privado.

"Esto permitirá transformar el potencial de la Argentina en realidad a través de cuatro líneas de trabajo: el financiamiento de proyectos, el desarrollo de infraestructura, la transferencia tecnológica y el agregado de valor en origen en el procesamiento local de litio y cobre", comunicó la AmCham.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, apoyó la firma del documento conjunto y señaló que el Gobierno de Javier Milei "creó las condiciones" para explotar los recursos, "haciendo un país más normal, un lugar invertible".

"Pocas personas como Milei se hubieran animado a agarrar el toro por las astas, como lo hizo", añadió González haciendo referencia a la reforma de la ley de glaciares.

En otro momento, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, destacó la presencia de 14 mineras socias a la cámara y señaló que el cobre es el mineral con mayor potencial para el país sudamericano.

"Perú y Chile exportan 10 veces más cobre que toda la minería argentina en 2025", dijo.

Agregó que los países vecinos venden cobre al mundo por US$60.000 millones cada año, mientras que Argentina exportó oro, litio y plata por US$6.000 millones el año pasado.

Las minas de Argentina enfocadas al cobre

Argentina busca liderar el mercado global del cobre mediante el desarrollo de Los Azules, un yacimiento ubicado en San Juan y que se encuentra bajo la gestión de McEwen Copper. La firma proyecta su salida a bolsa por US$300 millones hacia finales de 2026. La edificación de la infraestructura iniciará durante el 2027 para alcanzar operatividad en 2029.

El convenio firmado entre Estados Unidos y Argentina buscará hacerle frente al país Chino, quien lidera el 75% de los minerales críticos a nivel mundial.