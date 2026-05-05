¿Quién es "La Chocolatita"? La modelo de OnlyFans con la que Pedro Aquino fue infiel a su esposa

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reciente ampay que involucra al futbolista Pedro Aquino ha puesto en el foco mediático a un nuevo personaje: Raiza Martínez, conocida en redes sociales como "La Chocolatita".

Hasta hace poco, su nombre era prácticamente desconocido para el público masivo, pero tras la difusión de un ampay en televisión nacional, su identidad y actividad digital comenzaron a viralizarse rápidamente.

Según el informe, la modelo fue vinculada con el deportista, quien fue captado visitando su vivienda en horas de la mañana. A partir de ese momento, su nombre empezó a circular con fuerza en redes sociales y programas de espectáculos, despertando la curiosidad del público por conocer quién es y a qué se dedica.

De Onlyfans a la polémica mediática

En plataformas digitales, Martínez se presenta como creadora de contenido para adultos, donde interactúa activamente con sus seguidores. En su perfil, ella misma describe su propuesta con mensajes directos.

"Hola mis amores, bienvenidos a mi intimidad. En mi perfil todos los martes y jueves encontrar nuevas fotos y videos para divertirte en cuerpo y alma", señala en su presentación.

La suscripción mensual para acceder a su contenido cuesta 18 dólares. Además, hay paquetes promocionales: tres meses por 40.50 dólares y seis meses por 97.20 dólares. Este contenido es uno de los distintivos que la han hecho conocida en el entorno digital.

En Instagram, Raiza utiliza el usuario @raizalove22. Su cuenta supera los 25 mil seguidores y en la descripción se muestra como "La Chocolatita". Comparte imágenes sugerentes y mensajes dirigidos a su audiencia. Según sus propias palabras, fue a través de esta red social donde comenzó su comunicación con Pedro Aquino, lo que desencadenó los hechos revelados en televisión.

El ampay de Pedro Aquino

El programa "Magaly TV, La Firme" fue el encargado de difundir las imágenes que originaron la polémica. En el reportaje se observa al futbolista ingresar al domicilio de Martínez en Surquillo y retirarse minutos después, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

El vínculo entre Raiza Martínez y el futbolista habría comenzado a través de redes sociales, específicamente por Instagram. Según su propio testimonio, la comunicación se volvió frecuente con el paso del tiempo hasta concretar un encuentro presencial.

Raiza mostró las conversaciones que tuvo con Pedro durante varias semanas y también después del encuentro. "Lo volví loco hasta que me dijo: quiero verte (...) lo sequé, jajaja. Fue algo rápido, me tenía ganas de todas maneras", dijo Martínez, burlándose de lo sucedido.

El caso ha generado un intenso debate público, no solo por la exposición mediática, sino también por la situación personal del futbolista, quien mantiene una relación de larga data con su esposa y es padre de familia.