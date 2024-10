Fallece LEYENDA de la música y miembro de icónica banda: Fanáticos lloran desconsoladamente su pérdida

21/10/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Malas noticias para los fanáticos del heavy metal. Este lunes 21 de octubre se confirmó el fallecimiento de una leyenda de este género musical, quien además formó parte de una icónica banda. Tal suceso significó un duro golpe para miles de fans alrededor del mundo, quienes resignados lloran su pérdida y recuerdan su contribución a la historia de la música.

Fallece leyenda de heavy metal

A través de sus redes sociales, el sello discográfico Conquest Music anunció con mucho pesar la sensible muerte de Paul Di'Anno, vocalista de la popular banda Iron Maiden, quien ganó popularidad durante la década de los ochentas. En una publicación, la marca que lo albergó en los últimos años indicó que la familia del cantante dio alcances de lo ocurrido.

"En nombre de su familia, Conquest Music están tristes por confirmar la muerte de Paul Andrews, profesionalmente conocido como Paul Di'Anno. Paul falleció en su casa en Salisbury a los 66 años ", revela el post acompañado de una fotografía del mítico artista.

Si bien no se dieron mayores detalles de su muerte, la compañía resaltó que, durante los últimos años, presentaba "graves problemas de salud", por lo que incluso se vio obligado a utilizar silla de ruedas para desplazarse. No obstante, eso no lo impidió de continuar con su carrera destacando que acumuló más de 100 espectáculos desde el 2023.

"Nacido en Chingford, East London, el 17 de mayo de 1958, Paul llegó a la prominencia como cantante de la banda inglesa de Heavy Metal, Iron Maiden entre 1978 y 1981. Cantó en su innovador álbum debut Iron Maiden, y en el influyente lanzamiento de seguimiento, Killers", mencionó, pidiendo a los fans que levanten una "copa en su memoria".

Icónica banda despide a fallecido vocalista

Tras lo informado por Conquest Music, la agrupación Iron Maiden no tardó en pronunciarse al respecto. En sus cuentas oficiales, compartieron una publicación en donde recordaron su legado y aporte a la música, durante los años en que formó parte de sus filas, por más de cinco décadas. Además, se aprecia una imagen de Paul en compañía del líder de la banda, el músico Steve Harris.

"Es muy triste que se haya ido. Estuve en contacto con él hace poco, nos enviamos mensajes de texto sobre West Ham y sus altibajos. Al menos siguió dando conciertos hasta hace poco, era algo que lo mantenía en marcha, estar ahí siempre que podía. Todos lo extrañaremos. Descansa en paz, amigo", manifes´tó Harris

Fue así que el post firmado por los integrantes de la banda, causó conmoción entre sus fanáticos, quienes lloraron su pérdida desconsoladamente, y prometieron que lo recordarían como lo que es, una leyenda de la música. Q.E.P.D.