Estados Unidos anuncia que destinará USD 15,5 millones en ayuda humanitaria para Colombia tras fuerte sismo

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), ha dejado más de 100 muertos confirmados y decenas de heridos en ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Quibdó. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de USD 15,5 millones en ayuda humanitaria, destinado a atender las necesidades inmediatas de los afectados.

Detalles del anuncio

La declaración oficial, difundida a través de sus redes institucionales, subraya que Washington se une "en oración con el pueblo colombiano" y está listo para apoyar al presidente Abelardo de la Espriella en la gestión de la emergencia. Los recursos se canalizarán a través de agencias de cooperación y organismos internacionales, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y coordinada.

El paquete incluye financiamiento para la instalación de refugios temporales, distribución de alimentos básicos, kits de protección personal y equipos técnicos para la evaluación de daños en infraestructura crítica. La ayuda busca aliviar la situación de miles de familias que han perdido sus hogares y garantizar condiciones mínimas de seguridad en las zonas más golpeadas.

Tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió hoy varias regiones de Colombia, el gobierno Trump destinará $15.5 millones para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños. Nos unimos en oración con el pueblo colombiano y estamos listos para... — USA en Español (@USAenEspanol) August 10, 2026

Países se unen en apoyo

El anuncio de Estados Unidos se suma a la ola de solidaridad internacional que ya han expresado países como México, Ecuador, Chile, Brasil, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, España y Francia, además de organismos como la Comisión Europea, que activó el sistema satelital Copernicus para apoyar las labores de rescate.

La magnitud del desastre ha generado una respuesta coordinada en la región, con varios gobiernos ofreciendo brigadas de rescatistas, equipos USAR y ayuda logística para reforzar las operaciones en las ciudades más afectadas.

Perú también se suma a la ayuda

En paralelo, en Perú, la presidenta Keiko Fujimori expresó solidaridad hacia el país cafetero, lamentando las pérdidas y anunciando también predisposición para ayudar. Asimismo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que su Grupo USAR Perú se encuentra listo para intervenir en Colombia si Cancillería dispone su despliegue.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta Keiko Fujimori expresó su solidaridad con el pueblo colombiano tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que remeció el país. Asimismo, señaló que el Gobierno peruano está a disposición de su homólogo colombiano, el presidente Abelardo de la... pic.twitter.com/o76e9bK7b6 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 10, 2026

La decisión de Estados Unidos de destinar USD 15,5 millones refuerza el respaldo internacional a Colombia en uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La ayuda se integra a un esfuerzo global que busca aliviar la tragedia y acompañar a las familias afectadas.

La cooperación internacional, sumada a la respuesta nacional y a la disposición de equipos especializados como el USAR Perú, será determinante para enfrentar las secuelas del terremoto y avanzar hacia la reconstrucción.