Francisco Belaunde: "EE.UU. está diciendo que ellos pueden intervenir cuando consideren que sus intereses estén en riesgo"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En diálogo con Exitosa, el internacionalista Francisco Belaunde afirmó que EE. UU. deja claro que puede intervenir siempre que considere que sus intereses están en riesgo.

El internacionalista Belaunde explicó que en el plan de seguridad que tiene Estados Unidos se contempla que el hemisferio occidental es prácticamente de su propiedad y que nadie se puede meter, en particular China.

"Con ese plan y las declaraciones que han sacado Estados Unidos está diciendo con total claridad los países de América Latina son semi-independientes. Nosotros podemos intervenir cuando consideramos que nuestros intereses están en riesgo", manifestó.

En tal sentido, desde su perspectiva consideró que el gobierno norteamericano "va a tratar de controlar", particularmente, "evitar que hayan inversiones chinas masivas".

Al respecto, cuestionó que en alguna oportunidad Trump haya afirmado que en el caso de obras de infraestructira no se convoquen a empresas de China. "¿Con qué derecho nos va a decir el señor que nosotros no convoquemos empresas chinas", aseveró.

De otro lado, consideró que le parece complicado que la economía de Lima esté en manos de dos empresas estatales chinas lo cual catalogó como "muy arriesgado". "Él (Donald Trump) pretende dictarnos nuestras políticas en parte. Bueno, es una política imperial eso es lo que pasa", comentó.

María Corina Machado y Edmundo González

Cuando a Donald Trump se le menciona a María Corina Machado y Edmundo González, durante las recientes conferencias de prensa que ha sostenido, ha evitado evadir las preguntas en relación a ellos, en el marco de la legitimidad de un gobierno electo que fue desconocido por el chavismo.

Al respecto, para Francisco Belaunde, el mandatario norteamericano "no puede nigunear" a la opositora venezolana y subrayó que Edmundo González, para Trump "no existe".

"Es ese el trato lamentablemente que le ha dado a María Corina Machado. Ha hecho lo que hacen todos los jefes de Estado y líderes mundiales. Tienen que adular ¿no?, rebajarse a Trump. Incluso hubo el secretario de la OTAN que habló de Trump como "dady" diciendo que era lo máximo, que estaba obligando a los europeos a rearmarse, en fin, toda una adulación y todos los líderes están en lo mismo", puntualizó.

Desde la perspectiva del internacionalista Fernando Belaunde, Estados Unidos, tras la intervención que ha realizado en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, ha dejado en claro que puede intervenir siempre que considere que sus intereses están en riesgo.