Edmundo González sobre Venezuela: "Una transición duradera exige el respeto al voto expresado el 28 de julio"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Edmundo González exigió el respeto al voto expresado por los venezolanos el 28 de julio del 2024 como parte del inicio del proceso de transición en Venezuela, así como la liberación de los presos políticos.

Comunicación con José Jerí

Tras la comunicación telefónica que sostuvo el presidente José Jerí con Edmundo González sobre el proceso de transición en Venezuela. Mediante esta conversación el mandatario peruano le hizo presente su apoyo en la nueva etapa que vive su país con mira a la "institucionalidad democrática" y esperó que este "culmine con respeto de la voluntad popular venezolana" en las elecciones.

Es por ello que a través de su cuenta oficial de X, González resalto la unión que requiere la región, detallando un poco sobre el diálogo sostenido con Jerí. Fue por ello que consideró que este proceso se debe dar con el respeto al voto popular de sus connacionales.

"En ese sentido, sostuve una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación de Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática. Una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio y la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas. Agradezco al Perú su respaldo al pueblo venezolano", expresó.

El pedido se da en medio de la tensión regional, marcada por la captura de Nicolás Maduro y bombardeos en Venezuela por parte de Estados Unidos. La exigencia de Edmundo González se produce luego de que Donald Trump informara que su país gobernará a la ciudadanía venezolana y la juramentación como presidenta encargada de Delcy Rodríguez, quien cumpliría las ordenes de Washington.

Un escenario incierto

La llamada entre el presidente y el opositor sucede al mismo tiempo en que la captura y caída del líder chavista marca un giro en la política regional. Maduro fue trasladado a Nueva York y enfrenta cargos federales por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra. Su esposa, Cilia Flores, también es acusada por apoyo logístico y financiero.

La caída de Maduro ha generado un escenario de incertidumbre en Caracas, donde la oposición busca consolidar la transición con González Urrutia al frente. En este marco, el respaldo de Jerí se suma a otros pronunciamientos internacionales que presionan por una salida democrática.

Cabe recordar que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Perú tras el reconocimiento oficial a González Urrutia. Desde entonces, Brasil asumió la representación consular peruana en territorio venezolano.

Jerí, sin embargo, reafirmó que su gobierno facilitará el regreso de familias venezolanas "sin importar su condición migratoria", en lo que calificó como el inicio de una "nueva era de democracia y libertad".

Por ello, tras el dialogo sostenido entre José Jerí y Edmundo González, el presidente electo venezolano exigió que se respete el voto de sus connacionales realizado en 2024.