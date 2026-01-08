Donald Trump asegura que la intervención de EE.UU. en Venezuela podría durar años: "Solo el tiempo lo dirá"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado que el control de su país sobre Venezuela y la apropiación del petróleo de la nación sudamericana podría durar un tiempo indefinido.

Intervención de EE.UU. en Venezuela duraría años

El mandatario norteamericano concedió una entrevista al reconocido medio The New York Times, ayer miércoles 7 de enero, en la que sostuvo que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus reservas durante una prolongada cantidad de años. "Solo el tiempo lo dirá" , subrayó.

Además, insistió en que el gobierno interino en territorio caribeño, conformada por antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro, no está "dando todo lo que consideramos necesario".

Lejos de dar una cantidad específica de tiempo en el que Estados Unidos permanecerá en suelo venezolano, al ser consultado si el plazo sería un promedio de tres meses, seis meses o un años más, el jefe de Estado respondió: "Diría que mucho más".

De igual manera, ha puntualizado que Estados Unidos "reconstruirá" Venezuela "de una manera muy rentable". "Vamos a usar el petróleo, y vamos a coger el petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela que necesitan desesperadamente", ha dicho.

Bajo esa premisa, Donald Trump trajo a la memoria "no se olviden, ellos nos quitaron el petróleo hace años". Recordemos que bajo el mandato de Carlos Andrés Pérez, Venezuela nacionalizó el petróleo en 1976. La industria, que se encontraba en manos de compañías norteamericanas, pasó a ser gestionada por una entidad creada al efecto denominada Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Donald Trump sostuvo llamada con Gustavo Petro

De otro lado, Donald Trump evitó responder preguntas acerca de la razón por la cual reconoció a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva mandataria de Venezuela en vez de brindarle su respaldo a María Corina Machado, la líder opositora.

Lo único que sí manifestó fue que Marco Rubio, su secretario de Estado, habla con ella todo el tiempo y añadió: "Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el Gobierno".

En medio de este diálogo con The New York Times, Trump hizo una pausa para atender una llamada telefónica de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien había sido amenazado por el presidente estadounidense con atacar el país por su papel como centro de distribución de droga.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido (...) espero reunirme con él en un futuro próximo", sostuvo Trump en redes sociales.

Como vemos, Donald Trump aseguró que la intervención de Estados Unidos en Venezuela podría durar años y aseguró que extraerán petróleo de sus reservas.