Nicolás Maduro y su esposa resultaron heridos cuando trataron de huir de tropas de EE.UU.

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos resultaron heridos al tratar de escapar de las tropas de los Estados Unidos que incursionaron en su residencia. Así lo hicieron saber funcionarios del Gobierno de Donald Trump a un grupo de legisladores el último lunes.

Se golpearon la cabeza

Las fuentes citadas por CNN señalan que el líder del chavismo y su cónyuge trataron de esconderse de los efectivos de la Fuerza Delta y en ese intento se golpearon la cabeza con el marco de una puerta de hierro que no era muy elevada. Sus mismos captores se habrían encargado de darles primeros auxilios antes de la extracción.

En la reunión con los legisladores participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el director de la CIA John Ratcliffe.

Maduro y su esposa a su llegada a Nueva York.

Cuando comparecieron ante el juzgado el último lunes en Nueva York, Maduro y su esposa presentaron signos de haber sufrido heridas. Incluso, el abogado de Flores indicó que su patrocinada presentó "lesiones significativas" en el momento de la detención, dejando la posibilidad de una lesión en las costillas y pidiendo que se garantice su salud.

Reporteros que estuvieron en el tribunal federal señalaron que la esposa de Maduro se tambaleaba durante la audiencia. Además, observaron que el exmandatario tuvo problemas para sentarse y ponerse de pie. Bocetos del juicio lo muestran con un vendaje en la cabeza, lo que confirmaría esta versión.

Captura de Maduro y su esposa

Pasada la 1.00 de la madrugada del sábado 3 de enero (hora local), elementos de la Fuerza Delta ingresaron a la residencia de Maduro Moros, tomándolo por sorpresa en compañía de su cónyuge. Cerca de 200 soldados pisaron suelo de Caracas y participaron de la operación, según Pete Hegseth.

Con granadas aturdidoras y dispositivos explosivos no letales, consiguieron neutralizarlos. Tras la detención, fueron llevados en un avión militar hasta la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional, al norte de Nueva York, ciudad en donde se lleva a cabo el juicio que los acusa por narcotráfico.

Tras tratar de huir de las tropas de los Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores resultaron heridos. Elementos de la Fuerza Delta accedieron a la residencia del exdpresidente de Venezuela, provocándole golpes en su intento de esconderse para evitar su extradición.