Gustavo Petro aclara motivo de la reunión telefónica con Donald Trump: "No me arrodillé"

Tras la reunión telefónica que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a "aclarar" el diálogo que tuvo con Washington, la noche del miércoles 7 de enero.

Si bien es cierto que desde la Casa Blanca afirman que la telecomunicación fue en "buenos términos", acordando, incluso, reunirse próximamente en Norteamérica, el izquierdista "aclaró" algunos puntos del encuentro virtual, ante la ola críticas que -según él- le ha generado dialogar con el republicano.

"Nadie se niega al diálogo"

A través de su cuenta de "X" (antes Twitter), el mandatario colombiano acusó a un sector de tergiversar la reunión que promovió con su par estadounidense. En ese sentido, defendió toda iniciativa de diálogo, a fin de llegar a buenos entendimientos y conclusiones favorables sobre un tema en discusión.

Como se recuerda, la tensiones entre ambos presidentes se había agravado desde el último fin de semana tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, a consecuencia de un operativo militar de los Estados Unidos, el cual permitió que fueran trasladados a Nueva York, donde cumplen detención en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn.

Ni bien se produjo la operación, Petro acusó a Trump de infringir la Carta de las Naciones Unidas, por su parte, el estadounidense lo acusó de tener una planta de cocaína en Colombia y que "le quedaba poco tiempo" en el poder. Las afirmaciones de parte y parte parecen haber a un lado, de acuerdo con expresado por el colombiano en redes sociales.

"Libertad o Libertad. Ahora a los que fueron a EEUU con sus mentiras dicen que me arrodillé, otra mentira. Tiran la piedra y esconden la mano. Nadie que sea del M19 se niega al diálogo, es en el diálogo donde se encuentra la Paz. El diálogo no arrodilla, la mentira, sí", aseveró.

¿Qué se dijeron mutuamente?

Acostumbrados a revelar sus infidencias y acuerdos de índole político en la red, Trump agradeció el "gesto" de Petro de llamarlo para "explicarle la situación de las drogas y otros desacuerdos". Además, encargó al secretario de Estado, Marco Rubio, a que coordine con el canciller colombiano en Washington, su encuentro con el mandatario sudamericano.

Mientras tanto, Petro no tuvo en reparo en revelar lo conversado con su homólogo norteamericano. En esa línea, le aclaró que no es narcotraficante y le expuso cifras oficiales de la lucha contra las drogas en su Gobierno.

"Yo tenía mi inquietud, la llamada duró solo una hora. Me dejó hablar. Yo traté de no hablar, solo toqué dos temas para no alargarme. Hice una solicitud de que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes", aseveró.

La reunión se dio en un contexto en el que Estados Unidos no descartaba una intervención militar en territorio colombiano, figura que parece estar alejada luego del encuentro de ambos mandatarios del continente americano.