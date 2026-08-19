Terremoto en Colombia: cifra de fallecidos asciende a 314 diez días después del sismo de magnitud 7,4

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Colombia registra un total de 314 víctimas mortales a diez días del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio nacional el pasado 10 de agosto. En el reporte se detalla el avance de la emergencia en las regiones más golpeadas. La magnitud del movimiento telúrico ha dejado además miles de damnificados y severos daños materiales que mantienen en alerta a las autoridades del país.

Balance de víctimas y afectación poblacional tras el terremoto

El último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres precisa que las labores de búsqueda continúan activas, dado que aún se registra la desaparición de 263 personas entre los escombros. Paralelamente, la cifra de heridos se elevó a 4.437 ciudadanos, mientras que los equipos de rescate han logrado poner a salvo a 364 personas en las distintas zonas de desastre.

El impacto social de la tragedia alcanza dimensiones críticas en gran parte del territorio colombiano. A la fecha, según la UNGRD se contabilizan 147.464 familias afectadas, lo que representa un total de 262.154 personas perjudicadas directamente por el evento sísmico. La emergencia abarca un abanico de 471 municipios distribuidos en 15 de los 32 departamentos de la nación.

Las autoridades mantienen el despliegue de ayuda humanitaria para atender las necesidades básicas de la población damnificada. El personal de rescate prioriza la atención médica de los heridos y la distribución de suministros de primera necesidad en los puntos con mayor concentración de familias afectadas.

🇨🇴 Gobierno colombiano anuncia apoyo económico para tareas de reconstrucción en zonas dañadas por el terremoto



El sismo del 10 de agosto en Colombia deja más de 310 muertos, 4.600 heridos y 294.000 afectados, según el último balance de Gestión del Riesgo. pic.twitter.com/2ck56RCJBM — RT en Español (@ActualidadRT) August 19, 2026

Cuantioso impacto en infraestructura y zonas vulnerables

La evaluación de los daños materiales da cuenta del colapso de 30.664 viviendas, sumado a otras 136.946 estructuras residenciales que presentan daños severos en su infraestructura. Asimismo, se ha confirmado la destrucción de 302 edificios, reportándose la mayor concentración de colapsos urbanos en las ciudades de Cali y Pereira, capitales de Valle del Cauca y Risaralda.

El movimiento telúrico, considerado el más fuerte registrado en Colombia en el último cuarto de siglo, causó estragos en sectores clave como la salud y la educación. El reporte oficial contabiliza afectaciones en 352 centros de salud y 3.470 instituciones educativas, además de daños en 4.971 centros comunitarios, 449 vías de transporte, 105 sistemas de acueducto, 58 puentes vehiculares, 13 peatonales y cinco terminales aéreas.

El epicentro del sismo se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectando con severidad la región del Pacífico colombiano. Las réplicas y los daños estructurales han extendido la emergencia a los departamentos de Caldas y Quindío, concentrando los esfuerzos gubernamentales en el restablecimiento de los servicios básicos y las vías de comunicación.