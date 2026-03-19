Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica a sus 86 años

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 19/03/2026
El destacado actor Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái tras padecer una emergencia médica a sus 86 años, así lo dio a conocer el medio de comunicación TMZ en su web oficial. Además, se precisó que el artista se encontraba en la isla de Kauai.
Carlos Nay Norris, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái, de acuerdo a reportes compartidos por el medio TMZ. El artista de 86 años había tan solo hace unos días atrás festejado su cumpleaños en compañía de sus seres queridos mostrando sus rutinas de ejercicio y aparentando un gran momento de vitalidad.
Sin embargo, recientemente todo hace indicar que su salud se ha visto mermada, causando asombros al igual que preocupación en sus fieles seguidores con la impactante noticia de haber sido ingresado a un centro médico con carácter de urgencia.
Así, fuentes cercanas a TMZ indicaron que, en las últimas 24 horas, el intérprete escénico norteamericano presente este percance en la isla de Kauai lo que requirió de forma intempestiva su hospitalización.
Pese al panorama de alarma que se ha generado a raíz de conocerse lo suscitado, el círculo cercanoa Chuk ha revelado que el famoso se encuentra bien de ánimo. Lo que se sabe es que, hasta el miércoles 18 de marzo se encontraba entrenando en la isla, por lo que se podría deslizar la probabilidad de que el suceso se presentó de manera inesperada.
Hay que mencionar que, el pasado 10 de marzo Chuck Norris recibió la llegada de sus 86 años mostrando la buena condición física en la que se encuentra, pese a tener una edad considerable.
Además, reveló cuál era la rutina diaria de ejercicios que realiza reflejando un gran ánimo. Así lo evidenció en un video publicado en sus redes sociales en el que expresó su estilo de juventud. "No envejezco, subo de nivel", subrayó.
