Nicaragua: Marco Rubio advierte a Daniel Ortega que EE. UU. no se quedará de "brazos cruzados" tras anunciar que no habrán más elecciones

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, mostró su rechazo tras el anuncio de no más elecciones en Nicaragua por parte del presidente de dicho, Daniel Ortega, acusando a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público.

Como se recuerda, dicho anuncio fue dado a conocer el pasado 19 de julio, durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, donde, además, ordenó a los diputados y a las "organizaciones correspondientes" a preparar la reforma electoral-constitucional que le permita asegurarse en el poder.

Estados Unidos condena autoritarismo en Nicaragua

A través de sus redes sociales, la mano derecha de Donald Trump dejó a entrever "alguna medida" contra el régimen de Daniel Ortega. Asimismo, calificó de "cobardía y miedo" a la voluntad del pueblo nicaragüense por su intención de abolir las elecciones.

"La Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de EE.UU", escribió en "X".

Marco Rubio rechaza anuncio de Daniel Ortega.

Por su parte, en su intención de consumar lo ordenado por el mandatario de Nicaragua, la Asamblea Nacional inició este martes 21de julio un plan de trabajo para preparar reformas a la Constitución y otras leyes que permitan perpetuarse en el poder a los Ortega-Murillo.

El Parlamento, bajo control del oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), afín al Gobierno, con la finalidad de definir "los pasos constitucionales, legales y formales que permitirán garantizar las bases jurídicas de las reformas".

Países que rechazan anuncio de Daniel Ortega

Luego del anuncio de Daniel Ortega, países de la región han expresado preocupación por el peligro al que estaría expuesto Nicaragua por no celebrarse más elecciones en el futuro.

A la ya conocida oposición desde Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica expresó en la víspera "su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes" en Nicaragua.

Por su parte, el Gobierno de Panamá llamó este martes a consultas a su embajador en Nicaragua tras rechazar las declaraciones de Ortega. "Suprimir un derecho fundamental como es el voto representa un fuerte agravio a los principios democráticos y en respuesta a ese grave hecho, el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador ante Nicaragua", señaló la Cancillería panameña en un comunicado.

Conforme pasen los días no se descarta que se sumen más países a este rechazo por pone en peligro la democracia en el país centroamericano.