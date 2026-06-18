El merengue está de luto: La inesperada partida de un querido cantante conmociona a millones de seguidores

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música latina amaneció de luto tras conocerse el fallecimiento del cantante dominicano Álex Bueno, una de las figuras más reconocidas del merengue y la bachata. El artista murió este 18 de junio en la ciudad de Nueva York a los 62 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

De promesa juvenil a ícono del merengue

Con una carrera que superó las cuatro décadas, Bueno logró construir un lugar privilegiado dentro de la música caribeña gracias a una voz inconfundible y a una versatilidad que le permitió incursionar en diversos géneros. Temas como "Colegiala", "Qué Vuelva", "El Jardín Prohibido" y "Ese Hombre Soy Yo" se convirtieron en clásicos que trascendieron fronteras y continúan sonando en emisoras y celebraciones populares.

La noticia de su muerte generó una rápida reacción entre seguidores y artistas de distintos países, quienes destacaron el legado musical que deja uno de los intérpretes más influyentes de República Dominicana. La familia expresó su pesar mediante un mensaje en el que señaló que su partida deja "un vacío irremplazable en el mundo del arte".

Nacido en San José de las Matas, Álex Bueno mostró desde muy joven una inclinación por la música. Su salto a la fama llegó en la década de 1980 cuando integró la Orquesta Liberación, agrupación con la que alcanzó reconocimiento internacional antes de emprender una exitosa carrera como solista.

Con el paso de los años, el cantante consolidó un estilo propio que mezcló merengue, bachata, salsa y balada romántica. Esa capacidad de adaptarse a diferentes ritmos le permitió mantenerse vigente durante décadas y conectar con públicos de distintas generaciones.

Una batalla silenciosa contra la enfermedad

Los médicos detectaron células cancerígenas en el tumor, por lo que inició un tratamiento preventivo que evolucionó favorablemente y sin secuelas neurológicas. Posteriormente, durante los estudios de seguimiento, se identificaron células cancerígenas en otras partes de su organismo.

De acuerdo con el equipo del cantante, la evolución del artista fue positiva hasta hace tres semanas, cuando presentó una disminución considerable de los niveles de sodio y de la presión arterial, lo que provocó un fuerte deterioro físico y complicó su cuadro clínico.

La muerte de Álex Bueno marca el final de una era para el merengue dominicano. Sin embargo, su legado permanecerá vivo en las canciones que acompañaron historias de amor, fiestas y recuerdos de millones de personas. Su voz se apaga, pero su influencia seguirá resonando en la música latina por muchos años más.