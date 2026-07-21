Hantavirus en Venezuela: Ministerio de Salud confirma hasta tres muertes en Anzoátegui

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela confirmó el 21 de julio el fallecimiento de tres personas en el estado Anzoátegui con diagnóstico positivo de hantavirus.

Además, reportó la muerte de dos médicos en Barinas, cuyas causas se encuentran bajo investigación, aunque las autoridades han adelantado que las mismas no tendrían relación alguna con el virus. La cartera sanitaria subrayó que ambos eventos son independientes y que, por el momento, no representan un riesgo general para la población.

Los casos confirmados

Los tres pacientes de Anzoátegui presentaron síntomas compatibles con el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad viral transmitida por roedores silvestres.

El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas con orina, heces o saliva de estos animales en espacios cerrados o poco ventilados. El ministerio reiteró que no existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en Venezuela, aunque sí se han documentado casos de contagio limitado en Sudamérica con el virus Andes.

Los casos bajo investigación

En Barinas, dos profesionales de la salud fallecieron en circunstancias aún no esclarecidas. El Colegio Médico local exigió una investigación epidemiológica exhaustiva y pidió garantizar insumos de bioseguridad en los hospitales. El ministerio descartó que exista conexión entre los casos de Barinas y los de Anzoátegui, y aseguró que los resultados definitivos se comunicarán oportunamente.

COMUNICADO OFICIAL



El Ministerio del Poder Popular para la Salud informa a la ciudadanía sobre dos eventos ocurridos recientemente en los estados Anzoátegui y Barinas.



Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de... pic.twitter.com/7miSPeKDwu — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 21, 2026

Vigilancia y medidas oficiales

El Sistema Nacional de Salud Pública mantiene brigadas desplegadas en las zonas afectadas para reforzar diagnóstico y respuesta sanitaria. Se exhortó a la población a mantenerse informada únicamente por canales oficiales y a adoptar medidas de prevención: evitar contacto con roedores, ventilar espacios cerrados y usar protección al limpiar áreas infestadas.

La confirmación de tres muertes por hantavirus en Anzoátegui y la investigación de dos fallecimientos en Barinas han encendido las alarmas en Venezuela. Aunque las autoridades descartan un riesgo generalizado, la situación evidencia la vulnerabilidad de las zonas rurales frente a enfermedades zoonóticas y la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Cabe recordar que hace pocos meses la OMS declaró concluido un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que dejó 13 casos y tres muertes. El brote estuvo vinculado al virus Andes, la única cepa con capacidad de transmisión limitada entre humanos. Más de 650 contactos fueron monitoreados en 33 países sin que se detectaran nuevos contagios, lo que permitió cerrar la emergencia el 2 de julio.

La combinación de estos dos escenarios en menos de tres meses han encendido las alarmas en Venezuela. Aunque las autoridades descartan un riesgo generalizado, la situación evidencia la vulnerabilidad de las zonas rurales frente a enfermedades zoonóticas y la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica.