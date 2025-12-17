Gustavo Petro llama "dictador" a Nicolás Maduro en medio de tensión entre Venezuela y Estados Unidos

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Insólito gesto! Pese a su relación cercana con Nicolás Maduro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió al calificar al mandatario de Venezuela como "dictador" en una contundente respuesta dirigida a una periodista en X.

¿Fin de relación política entre Petro y Maduro?

Desde que Petro asumió el máximo cargo en 2022, su relación con el líder chavista se ha caracterizado por un acercamiento político y diplomático tras años de distanciamiento entre Colombia y Venezuela. Ambos gobiernos restablecieron relaciones formales, reabrieron la frontera y retomaron la cooperación bilateral.

Sin embargo, luego de que las tensiones políticas y militares entre Venezuela y Estados Unidos escalaran al punto de que Donald Trump advierta que Maduro "tiene los días contados" en el poder y declarara a su gobierno como "organización terrorista extranjera", Petro parece haber cambiado de postura.

Este martes 16 de diciembre, mismo día que Trump anunciara que las tropas militares estadounidenses tienen "rodeado" al régimen chavista, el actual presidente colombiano de izquierda se refirió a Nicolás Maduro como "dictador".

Gustavo Petro y Nicolás Maduro formaron una relación cercana y diplomática que acercó a Colombia y Venezuela en 2022.

Esto luego de que su compatriota, la periodista Patricia Janiot, le preguntara directamente por qué no tiene "pudor en llamar nazi y fascista" al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y llama "narcodictador a su amigo Nicolás Maduro".

"Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU. Kast es hijo y creyente de los Nazis", afirmó Petro en su respuesta en la red social X.

Trump designa al gobierno de Venezuela como una organización terrorista

A través de su cuenta de Truth, el líder de la Casa Blanca expresó una posición contundente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que las fuerzas militares de su país lo tienen rodeado, con un despliegue de tropas nunca antes visto en la región y se mantendrán hasta que le devuelvan "lo robado".

Hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", sostuvo el mandatario.

Al acusarlo de sustraer sus activos y otros delitos más (narcotráfico, trata de personas, etc.), ha decidido incluir al gobierno del líder chavista en su 'lista negra'. También ordenó bloquear todo tipo de navío que traslada dentro y fuera de esta nación sudamericana este valioso hidrocarburo, como una medida inmediata.}

