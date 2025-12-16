Maduro compara al presidente electo de Chile con Hitler y le advierte: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las últimas elecciones presidenciales de Chile, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envió una fuerte advertencia en referencia a una posible expulsión de inmigrantes venezolanos.

"A los venezolanos se les respeta"

En contraposición del mensaje de unión y respaldo de la líder opositora venezolana María Corina Machado hacia el presidente electo chileno, a quien solicitó apoyo para asegurar una "transición democrática de Venezuela", Maduro no felicitó a Kast.

Lejos de brindarle respaldo político, el líder chavista aseguró, mediante una entrevista donde se dirigía a Kast, que el político chileno es seguidor de dictadores como Hitler y Pinochet, y le advirtió tener "cuidado" con sus compatriotas en Chile.

"Decirle a este señor Kast que usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en sus valores, usted podrá ser Pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se les respeta", dijo.

🇻🇪🇨🇱 | Nicolás Maduro le advierte al presidente electo de Chile, José Antonio Kast: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano". pic.twitter.com/7TzD3IAq9H — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 16, 2025

Durante su intervención, Maduro aseguró que la migración venezolana está injustamente "traicionada y amenazada en Chile", pese a que, según considera, son "gente de bien que trabaja, produce, aporta y paga impuestos" en el país vecino.

"Kast amenaza a la población venezolana y les da un plazo y dice que los va a expulsar como si fueran delincuentes. Señor Kast, tenga cuidado, deje quieto a quien quiera estar. La migración venezolana tiene derechos", insistió.

Además, exhortó a los venezolanos en Chile a "volver a la patria", independientemente de su ideología y del tiempo que hayan permanecido allá.

"Juntos podemos recuperar, más aceleradamente, este país. Bienvenidos a la patria a todos los que quieran venir. Si yo pudiera enviar 100 aviones para tráermelos en boletos gratis a todos, lo haría mañana", agregó.

El mensaje de María Corina Machado a Kast

La líder de la oposición al chavismo expresó su alegría por el triunfo de la derecha sobre la izquierda chilena, encabezada por la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara. Ante ello, Machado tildó a las últimas elecciones de Chile como un "ejemplo".

"Mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo", inició su mensaje en X.

Asimismo, "en nombre de los venezolanos", María Corina Machado felicitó a Kast por su victoria "y la confianza que ha recibido" por parte de su pueblo y le deseó mucho éxito en su futuro gobierno, que iniciará el próximo 11 de marzo del 2026.