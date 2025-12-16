José Antonio Kast sostiene que apoyará una eventual intervención de Estados Unidos a Venezuela

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El electo presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó su respaldo al Gobierno de Estados Unidos ante una eventual intervención a Venezuela, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.

Kast apoyaría intervención a Venezuela

El flamante mandatario chileno se encuentra en Argentina, en su primer viaje tras su triunfo en las elecciones presidenciales. En medio de su estadía en el país vecino, Kast se pronunció sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y una posible intervención militar estadounidense a territorio venezolano.

En tal sentido, el electo jefe de Estado manifestó este martes 16 de diciembre que apoya a poner fin al actual gobierno del presidente de Venezuela con el objetivo de resolver problemas vinculados con lo que calificó como "narcodictadura" en el mencionado país sudamericano.

El presidente electo, quien asumirá funciones desde marzo de 2026, aclaró que si bien Chile no intervendrá en Venezuela, quien se encargue de ello resolverá "un problema gigantesco" tanto para su país como para América Latina, América del Sur, e inclusive países de Europa.

Kast argumentó que Chile no podría intervenir directamente en la situación actual que atraviesa Venezuela, pero subrayó que su nación es víctima del terrorismo que, según palabras, implica tener una dictadura en la región.

"Yo apoyo cualquier situación que termine con una narcodictadura, nosotros claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica una dictadura (...) No vamos a intervenir, pero si alguien lo va a hacer que tenga claro que nos soluciona un problema gigantesco, el que lo haga va a contar con nuestro apoyo", señaló.

🚨🇨🇱🇻🇪‼| #URGENTE José Antonio Kast afirmó que apoyaría una intervención en Venezuela para derrocar al narcodictador Maduro.



"Si alguien lo va a hacer, nos soluciona a nosotros y a todo latinoamérica un problema gigantesco. Quien que lo haga va a contar con nuestro apoyo". pic.twitter.com/k8tzjTtCVn — RAV Español (@RAVEspanol) December 16, 2025

Nicolás Maduro acusa a José Antonio Kast

Lo manifestado por José Antonio Kast se dan luego que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evite felicitarlo por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y lo acuse de nazi y sacó a relucir su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet.

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educados en valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!, manifestó durante la emisión de su programa televisivo.

