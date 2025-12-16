Mujer toma drástica decisión tras arrebatar la vida a sus 28 mascotas, entre perros y gatos

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho fatídico se ha suscitado luego que una adulta mayor se quitara la vida tras envenenar a 28 mascotas, entre perros y gatos, en Parque Hermoso, en Mar de Plata.

Mujer se quita la vida tras envenenar a mascotas

El último lunes, en una vivienda ubicada en la calle 200, entre 11 y 9 en el barrio Parque Hermoso, en Mar de Plata, se ha suscitado una total tragedia luego que una fémina de 64 años envenenara a 16 perros y 12 gatos, para luego quitarse la vida usando la misma sustancia.

Cabe señalar que, solo algunos animales lograron sobrevivir. De acuerdo a información preliminar, los animales fueron intoxicados por su propia dueña.

Entre aquellos que aún permanecen vivos se encuentran ocho canes, de los cuales tres de ellos se encuentran bajo observación veterinaria y un chimango que fue hallado encerrado en una jaula.

Trascendió que tras el fatídico hecho, las mascotas que lograron salvarse del envenenamiento se encuentran bajo la tutela de la familia de una vecina y no serían dados en adopción.

El portal argentino 0223 informó que el suceso fue descubierto cuando residentes de la zona notaron la ausencia repentina de animales callejeros y domésticos, acompañado de un inusual silencio en los alrededores.

🇦🇷 | Envenenó a sus mascotas y luego se suicidó: 16 perros y 12 gatos asesinados por su propia dueña. pic.twitter.com/3IjcbEKyc6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 16, 2025

La Policía intervino vivienda

Tras esa situación, algunos testigos observaron a la mujer encerrándose dentro de la propiedad manipulando sustancias tóxicas. Por tal motivo, se comunicaron con las autoridades, lo que propició el arribo de efectivos policiales y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Acto seguido, al ingresar a la vivienda, los efectivos debieron forzar la entrada, debido a que la mujer se había encerrado bajo llave tras ingerir el veneno. Al respecto, de acuerdo al reporte del SAME, que asistió a la víctima en el lugar, confirmó que la víctima fue encontrada inconsciente en el suelo y perdió la vida pese a los intentos de reanimación.

Paralelamente, personal de la Policía Científica y de la División Zoonosis llevaron a cabo las tareas de relevamiento y rescate en el domicilio. El episodio permanece a cargo de la Fiscalía de turno, encabezada por Alejandro Pelegrinelli, quien sigue las primeras hipótesis sobre el origen del veneno y las motivaciones que pudieron desencadenar la serie de hechos.

La autopsia llevada a cabo este martes, reveló que la mujer falleció a causa de una intoxicación, de acuerdo al medio C5N y según reveló su hermano se trató de un brote psicótico.

Como vemos, en Parque Hermoso, en la ciudad de Mar de Plata, en Argentina, un lamentable hecho se registró luego que una mujer se quitara la vida tras envenenar a 28 mascotas, entre perros y gatos.