Atentados contra transportistas DISMINUYERON en la semana, según PNP: "No hubo ni un solo ataque"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se muestra victorioso ante la criminalidad. El Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Gral. Óscar Arriola Delgado, señaló ante los medios de comunicación, que los ataques extorsivos contra los transportistas han disminuido desde la última semana, en medio de la finalización del estado de emergencia por justamente, el incremento de las actividades delictivas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

Como se recuerda, la extensión de la medida decretada por el Gobierno del presidente José Jerí Oré debería tener vigencia hasta este domingo 21 de diciembre. No obstante, pese a los operativos desarrollados y ante la afirmación de la autoridad policial, no precisó un reciente ataque perpetrado en San Martín de Porres.

Estadística le señala una semana sin extorsiones

La máxima autoridad policial comentó ante la prensa, que de acuerdo a sus análisis de gestión semanales que realizan, en los últimos siete días (del 9 al 16 de diciembre), no se reportaron atentados contra las unidades de transporte público, situación que destaca por el trabajo de coordinación que realiza la PNP con los gremios para hacerle frente a este flagelo.

"Si nosotros investigamos los números de ataques y hacemos período de tiempo, que es un trabajo que lo podemos realizar todas las personas, podemos verificar que ha habido una disminución de los ataques", mencionó.

(Noticia en desarrollo...)