Accidente Fatal: Colisión entre bus y camión de carga deja dos personas fallecidas y más de 20 heridos

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un trágico suceso se ha registrado este martes 16 de diciembre en una concurrida carretera, con el choque que protagonizó un bus de pasajeros y un camión de carga. La magnitud del impacto entre los dos vehículos ha dejado un saldo de dos personas fallecidas y más de 20 heridos, según reportes oficiales.

Bus se estrelló contra camión

Este lamentable hecho ocurrió a la altura de la comunidad de Suchixtlahuacaen, en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca (cerca del kilómetro 147), en el estado de Oaxaca, en México. Aparentemente, la unidad que servía como transporte de personas se estrelló contra la parte trasera del camión, acabando empotrada.

La madrugada de este martes se registró un fuerte choque entre un camión de carga con tabiques y un autobús de pasajeros Halcones con saldo de dos personas fallecidas y más de una docena de lesionados, entre ellos adultos mayores y menores.



El accidente ocurrió de manera... pic.twitter.com/I138JBYyf9 — expansionoax (@expansionoax) December 16, 2025

Se han reportado hasta el momento un saldo de dos personas fallecidas, que son mujeres, así como un mínimo de 20 heridos. Debido al estado en el que fueron encontrados, fueron auxiliados de inmediato y trasladados a centros de salud cercanos para que atiendan sus diversas condiciones, informó Salomón Jara Cruz, gobernador del estado.

Las labores de atención y ordenamiento del tránsito estuvieron a cargo de la Guardia Nacional mexicana, la Policía Vial Estatal y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Por este hecho se cerró parcialmente el tránsito de la vía en ambos sentidos, logrando el restablecimiento en la últimas horas de la tarde.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢

Autopista Isla - Acayucan, km 160, dirección Acayucan. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025

El accidente es materia de investigación para las autoridades locales, para determinar las causas que llevaron al choque del bus con el camión. Se espera que en las próximas horas se emita más información que certifique la identidad de los fallecidos y la lista de las personas agraviadas.

Accidente aéreo en México

Las tragedias no han dejado de ocurrir en este país de América del Norte, debido a que el último lunes se registró un accidente aéreo en la ciudad de Toluca, en el estado de México. Aunque preliminarmente se habló de seis muertos, posteriormente se confirmó que fueron 10 las víctimas mortales.

El hecho ocurrió cuando un jet privado empezó un descenso brusco y terminó estrellándose contra la bodega de una zona industrial. La aeronave cumplía un recorrido desde Acapulco y se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toluca, antes de que ocurriera el siniestro.

