Congreso: Comisión Permanente define HOY aprobación del Reinfo hasta el 2026

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Permanente del Congreso de la República debatirá hoy, miércoles 17 de diciembre, la segunda votación del texto sustitutorio que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026.

Como se recuerda, en su sesión del 4 de diciembre, el Pleno aprobó con 60 votos a favor, 36 votos en contra y ocho abstenciones, la extensión de esta herramienta para la formalización minera, con excepción de la primera y la segunda disposición complementaria transitoria y la primera disposición complementaria final, las cuales fueron rechazadas.

Mineros excluidos a la espera de recuperar sus Reinfos

De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Legislativo, como el texto aprobado se va a renumerar, la segunda votación tiene que llevarse a cabo transcurrido siete días calendario después de su primera instancia.

En ese sentido, la Comisión Permanente abordará la propuesta del retorno de los más de 50 000 Reinfos excluidos durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte en julio último, tras la entrada en vigor de la Resolución Directoral N.º 0004-2025-MINEM/DGFM.

El otro punto a tratar en el Parlamento, es que nuevamente las personas naturales o jurídicas en vías de formalización puedan continuar con su trámite hasta el 31 de diciembre del próximo año. Es importante precisar que, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa (Juntos Por el Perú), mostró su predisposición en favor de ambas disposiciones.

Texto sustitutorio

Confemin pide que se apruebe una ley

Tras haber sido aprobada en primera votación, quienes expresaron estar en contra de que el Reinfo se amplíe por un año fue la Confederación Nacional de Federaciones de Mineros del Perú (Confemin), al señalar que es un tiempo insuficiente para que el Congreso apruebe una Ley Mape o de carácter similar, destinada para la formalización e inclusión de todo el rubro minero que opera en el país.

"No estamos de acuerdo por un año obviamente, porque en ese año, se recordará usted que no va a haber una ley. La formalización de nosotros depende de una ley, si no hay una ley, pueden pasar 500, 1 000 años, y podemos estar en lo mismo. En realidad el tiempo que se está pidiendo es para las autoridades no para nosotros", señaló Máximo Bécquer en Exitosa.

En sentido, hizo hincapié en la formalización de la minería artesanal a través de una ley, debido a que, el 97 % de quienes desean formalizarse, trabajan en terrenos que no son de su propiedad. Asimismo, descartaron que respalden la actividad minera informal.

"Eso es prohibido, eso nunca se va a formalizar y si hay personas que hacen eso. Eso se debe combatir sí o sí. Nosotros nos representamos a ellos, nosotros representamos la legalidad", indicó.

La posibilidad de que pueda concretarse el retorno de los mineros excluidos es sumamente criticado por especialistas, quienes consideran "peligrosa" esta figura por la informalidad que trae consigo; además, de que es sumamente urgente que se cree una ley que reemplace definitivamente al Reinfo.